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В Идонезии вспыхнул корабль с сотнями пассажиров: люди бросались в море для спасения. Видео

Катя Поплюйко
Новости. Мир
2 минуты
1,6 т.
В Идонезии вспыхнул корабль с сотнями пассажиров: люди бросались в море для спасения. Видео

В воскресенье, 20 июля, у побережья Индонезии вспыхнуло судно Gregorius Barcelona V. На борту корабля находилось около 280 человек, трое из них погибли, еще почти 150 – спасены.

Видео дня

Об этом сообщают Mirror и The Sun. Чтобы не сгореть заживо, пассажиры прыгали в море.

"Инцидент произошел вблизи вод Талисе, Северная Минахаса. Команда должна была бы уже прибыть на место, поскольку, согласно последним сообщениям, они находятся вблизи горящего корабля. Команда сосредотачивается прежде всего на спасении и эвакуации", – отметил руководитель поисково-спасательного управления Манадо Джордж Лео Мерси Ранданг.

Кроме поисково-спасательных судов, на помощь вызвали рыбаков. Суда, находившиеся поблизости вытащили из моря нескольких человек, прыгнувших за борт.

В Идонезии вспыхнул корабль с сотнями пассажиров: люди бросались в море для спасения. Видео

"Команда KN Bima Sena Likupang немедленно отправилась на место. На месте также были корабли и лодки Basarnas из нескольких дайвинг-курортов", – сообщил руководитель Basarnas Manado Джордж Ранданг.

В Идонезии вспыхнул корабль с сотнями пассажиров: люди бросались в море для спасения. Видео

В социальных сетях появились видео, на которых видно людей на борту корабля и в воде, они в панике. Из корпуса судна вырывается черное пламя.

В Идонезии вспыхнул корабль с сотнями пассажиров: люди бросались в море для спасения. Видео
В Идонезии вспыхнул корабль с сотнями пассажиров: люди бросались в море для спасения. Видео

Напомним, в начале июля вблизи острова Бали в Индонезии затонул паром с 65 людьми на борту. По меньшей мере четыре человека погибли, 23 спасены. Более тридцати человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне вблизи Порт-Саида в Египте в Средиземном море столкнулись атомный авианосец США USS Harry S. Truman (CVN 75) и торговое судно Besiktas-M под флагом Панамы. Сообщений о затоплении или пострадавших не поступало.

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