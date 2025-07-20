В Идонезии вспыхнул корабль с сотнями пассажиров: люди бросались в море для спасения. Видео

В воскресенье, 20 июля, у побережья Индонезии вспыхнуло судно Gregorius Barcelona V. На борту корабля находилось около 280 человек, трое из них погибли, еще почти 150 – спасены.

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Об этом сообщают Mirror и The Sun. Чтобы не сгореть заживо, пассажиры прыгали в море.

"Инцидент произошел вблизи вод Талисе, Северная Минахаса. Команда должна была бы уже прибыть на место, поскольку, согласно последним сообщениям, они находятся вблизи горящего корабля. Команда сосредотачивается прежде всего на спасении и эвакуации", – отметил руководитель поисково-спасательного управления Манадо Джордж Лео Мерси Ранданг.

Кроме поисково-спасательных судов, на помощь вызвали рыбаков. Суда, находившиеся поблизости вытащили из моря нескольких человек, прыгнувших за борт.

"Команда KN Bima Sena Likupang немедленно отправилась на место. На месте также были корабли и лодки Basarnas из нескольких дайвинг-курортов", – сообщил руководитель Basarnas Manado Джордж Ранданг.

В социальных сетях появились видео, на которых видно людей на борту корабля и в воде, они в панике. Из корпуса судна вырывается черное пламя.

Напомним, в начале июля вблизи острова Бали в Индонезии затонул паром с 65 людьми на борту. По меньшей мере четыре человека погибли, 23 спасены. Более тридцати человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне вблизи Порт-Саида в Египте в Средиземном море столкнулись атомный авианосец США USS Harry S. Truman (CVN 75) и торговое судно Besiktas-M под флагом Панамы. Сообщений о затоплении или пострадавших не поступало.

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