Победа ультра-правых Ле Пен во Франции очень тревожный звоночек. Не только для самих французов, но и для украинцев - ни для кого не тайна, искренняя любовь между ней и рашистским диктатором хвв. Есть опасения, что Франция может оказаться на краю пропасти с собственной диктатурой.

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Утім, посипати голову попелом зарано. Це лише перший тур виборів. Доля 501 з 577 місць у парламенті вирішиться у другому турі, який відбудеться за тиждень. Відносний тріумф "Національнеого об'єднання" (33.4%) може мобілізувати противників й нівелювати перемогу в першій битві. Сподіватимемося на це.

Але тенденція у Франції (і не лише) не дуже гарна. Світ може накрити нова хвиля перемог ультра-націоналістів. Як у 20-30-і роки ХХ століття. Тільки тоді Беніто, Адольф, Франсіско, Горті, Антониу та інші здобули владу на страху Європи перед комунізмом, а тепер таким чинником може стати страх бюргерів за своє сите життя перед страшилкою у вигляді мігрантів.

І так само, як 100 років тому, усих їх підгодовує й штовгає у владу кремль. Тоді Адольфу дали владу більшовики, тепер Марію підсадждують на верхувку ті, кого звуть рашистами.

Дивлюся не це й питаю себе? Невже їх там історія нічому не навчила? Знову прагнення заробляти на болотах гроші перевершить інстинкт самозбереження? Невже не усвідомлюють де зараз джерело більшості їхніх проблем?

Як же ж хочеться помилитися...