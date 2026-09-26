Плюс 27°C в мороз без радиаторов: супруги построили в горах дом из 700 старых шин. Фото и видео

В США, в горах Колорадо , супружеская пара построила дом из старых автомобильных шин, который не подключен к внешним коммуникациям. Дом расположен на высоте более 3400 метров и имеет площадь около 65 квадратных метров.

Видео дня

Строительные работы начались 6 лет назад, над домом работали более 30 человек. Об этом необычном доме, а также о том, как его строили, рассказало издание Blic.

Что известно

Дом построен по концепции Earthship – автономного жилья, разработанной в 1970-х годах американским архитектором Майклом Рейнольдсом. Суть этой концепции заключается в использовании вторичных материалов, таких как шины, банки и бутылки, для создания здания, способного самостоятельно вырабатывать энергию, собирать воду и перерабатывать отходы.

"Его идея была простой, но революционной: использовать отходы, такие как банки, стеклянные бутылки и шины, чтобы создать полностью самодостаточный дом, который сам производит энергию, собирает воду и перерабатывает отходы", – говорится в материале.

Супруги Зак Шехтер и Элиз Шифман приобрели участок площадью 12 гектаров в местности, где даже не было дороги, не говоря уже об инженерных сетях. Строительные работы начались летом 2020 года, к строительству одновременно было привлечено более 30 человек.

Для строительства дома использовали около 700 старых автомобильных шин, а также местные материалы. Крышу сделали из ели, а сам дом частично заглубили в землю, чтобы обеспечить естественную теплоизоляцию: летом внутри прохладно, а зимой тепло – до 27 градусов даже во время сильных морозов.

Для обеспечения электроэнергией дом оснащен шестью солнечными панелями, подключенными к аккумуляторам. На случай длительных снежных бурь в доме есть генератор. Воду собирают из дождя и талого снега и хранят в двух подземных резервуарах общей вместимостью около 9000 литров.

Одна из внутренних стен дома построена из тысяч стеклянных бутылок, а теплица одновременно выполняет роль сада и системы очистки воды. Использованная вода из душа, раковины и стиральной машины идет на полив растений после естественной фильтрации через гравий.

После нескольких лет жизни в изоляции пара смогла интегрироваться в местное сообщество. Элиз открыла лесопилку, а Зак основал строительную компанию. Теперь они строят второй автономный дом – уже площадью 195 квадратных метров.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Украине насчитывается десятки тысяч "хрущевок" – многоквартирных домов, строительство которых началось в конце 1950-х годов. При этом значительная часть из них находится в аварийном состоянии. Одним из путей решения этой проблемы является снос этих зданий и строительство на их месте новых домов. Впрочем, по последним данным, принудительного отселения жильцов не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!