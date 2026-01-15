Плетенчук рассказал, как Россия пытается скрыть перемещение 'теневого флота'

Россия активно применяет GPS-спуфинг, чтобы сбить Украину с толку и защитить суда "теневого флота" от наказания за перевозку подсанкционной нефти. Технология изначально использовалась в восточной части Черного моря и постепенно приобрела экономический аспект – сокрытия происхождения грузов и ответственности капитанов.

С помощью спуфинга судовые координаты "фиксируются" в системах на вымышленных локациях, например "в лесу", что делает невозможным подтверждение факта загрузки нефти в определенных портах. Представитель Военно-морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал ситуацию в эфире телемарафона.

Эта технология позволяет избегать международной ответственности для владельцев и капитанов, поскольку большинство "владельцев" судов находится в Европе. В то же время украинские эксперты не признают категорию "теневого флота" – все суда имеют официальных владельцев, и их преследование становится скорее политическим вопросом. По словам Плетенчука, применение спуфинга создает серьезные вызовы для мониторинга морских перевозок и контроля за выполнением международных санкций против России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Великобритания изучает возможность использования нефти, изъятой с танкеров российского "теневого флота", для финансирования военных усилий Украины. По замыслу правительства, такой шаг позволит не только лишить Москву нелегальных доходов, но и направить эти средства на поддержку украинского сопротивления.

