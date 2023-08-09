Пизанская башня отмечает свое 850-летие: интересные факты о необычном здании

В среду, 9 августа, Италия отмечает 850-летие своей знаменитой Пизанской башни. Первый камень культового памятника на Кафедральной площади города Пиза был заложен 9 августа 1173 года.

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Как пишет итальянское издание ANSA, в этот день в городе состоялись празднования. Власти сделали бесплатным вход ко всем памятникам на площади Пьяцца дель Дуомо, за исключением башни, которая закрыта с 20:30 до 24:00.

Также состоялся бесплатный концерт иранского пианиста Рамина Бахрами с произведениями Баха, Бетховена, Моцарта, Брамса и Шопена. Как отмечается, в течение следующего года запланирован ряд инициатив, посвященных 850-летию Пизанской башни.

"Падающая" башня строилась как колокольня при Пизанском соборе, и получила свою всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону. Причина – грунт, на котором она возведена. Строители не учли, что под башней находится мягкая глина, к тому же очень восприимчивая к уровню грунтовых вод.

Автор проекта — Бонанно Пизано. Строительство велось в 3 этапа и с двумя длинными перерывами продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. После строительства первого этажа скульптор обнаружил, что колокольня отклонилась от вертикали на четыре сантиметра, и прекратил работу.

Когда новый архитектор Джованни ди Симони продолжил работы, наклон верхнего карниза башни составлял 50 сантиметров. Окончив пятый этаж, он также прекратил работу. Когда отклонение от вертикали уже было 92 сантиметра, за работу принялся архитектор Томазо ди Андреа. Он приподнял следующий этаж с наклонной стороны на 11 сантиметров, а звонницу "завалил" в сторону, противоположную наклону. Лишь после этого он водрузил над восемью ярусами башни колокольню с бронзовым колоколом.

Нынешняя высота Пизанской башни составляет 56,7 метра, средний диаметр основания – около 15,5 метра, масса – 14,7 тонны, отклонение верхушки от вертикали – около 4,8 метра, и оно продолжает увеличиваться.

В 1986 году ЮНЕСКО присвоила Пизанской башне статус Всемирного наследия. Знаменитая башня также занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

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