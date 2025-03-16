Пил дождевую воду и питался насекомыми: в Тихом океане спасли потерявшегося 95 дней назад рыбака из Перу. Фото

Рыбак из Перу, который 95 дней дрейфовал в Тихом океане, выжил, употребляя дождевую воду и питаясь тараканами, птицами и морскими черепахами. 61-летнего мужчину нашли в критическом состоянии, сильно обезвоженного, в тысяче километров от побережья.

Видео дня

Как сообщает Reuters, 7 декабря Максимо Напа Кастро отправился на рыбалку из Марконы, города на южном побережье Перу. Он взял с собой еду для двухнедельной поездки, но через десять дней штормовая погода сбила его лодку с курса и она оказалась дрейфующей в Тихом океане.

Семья Максимо начала поиски, однако морские патрули Перу не могли найти его, пока 11 марта его не обнаружило рыболовное судно Эквадора в водах у побережья северного Перу.

Мужчина был сильно обезвожен и находился в критическом состоянии.

"Я не хотел умирать. Я ел тараканов, птиц, последнее, что я ел, были черепахи", – сказал мужчина журналистам после воссоединения с братом в Пайте, недалеко от границы с Эквадором.

Он добавил, что сохранил силу духа, думая о своей семье, в том числе о двухмесячной внучке.

Максимо питался дождевой водой, которую собирал в лодке, а последние 15 дней провел без еды.

"Я думал о своей матери каждый день. Я благодарен Богу за то, что он дал мне второй шанс", – сказал Напа.

Его мать, Елена Кастро, рассказала местным СМИ, что, хотя ее родственники сохраняли оптимизм, она начала терять надежду.

"Я сказала Господу, жив он или мертв, просто верни его мне, даже если это будет просто для того, чтобы увидеть его. Но мои дочери никогда не теряли веру. Они продолжали говорить мне: мама, он вернется, он вернется", – сказала она TV Peru.

Напа Кастро прошел медицинское обследование в больнице Нуэстра-Сеньора-де-лас-Мерседес в городе Пайта на севере Перу, недалеко от границы Перу с Эквадором, и был выписан в субботу, сообщает CNN. Тепперь он отправится на юг, в столицу Лиму.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые из Германии обнаружили внезапный всплеск радиоактивного изотопа бериллия-10 на дне Тихого океана, которому около 9-12 млн лет. Его происхождение неизвестно, но у исследователей уже есть несколько версий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!