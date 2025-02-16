На дне Тихого океана обнаружили таинственную радиоактивную аномалию

Ученые из Германии нашли удивительную радиоактивную вспышку на дне Тихого океана. Аномалию зафиксировали, анализируя несколько тонких слоев коры морского дна.

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Исследователи обнаружили внезапный всплеск радиоактивного изотопа бериллия-10, которому примерно 9-12 миллионов лет. Неизвестно, откуда взялся внезапный всплеск, но у исследователей уже есть несколько версий, пишет ScienceAlert.

Вспышка бериллия-10 была обнаружена на морском дне центральной и северной части Тихого океана. Но авторы исследования под руководством физика Доминика Колла из научно-исследовательского института Гельмгольц-Центрум Дрезден-Россендорф говорят, что аномалия может присутствовать во всем Тихом океане, возможно даже во всем мире.

Бериллий-10 – это радиоактивный изотоп, который непрерывно производится космическими лучами, взаимодействующими с атмосферой Земли, говорят физики. Когда из атмосферы выпадает дождь и оседает в океане, изотоп становится частью очень медленного роста некоторых глубоких богатых металлами кор.

Возможно, более 9 миллионов лет назад произошла "грандиозная реорганизация" океанских течений, что означало, что бериллий-10 больше откладывался в Тихом океане, предполагают Колл и его коллеги.

А может быть, это было всемирное явление. Авторы также предполагают, что космические осадки околоземной сверхновой звезды или прохождение нашей Солнечной системы через холодное межзвездное облако могут привести к увеличению активности космических лучей, что приведет к всплеску месторождений бериллия-10 в океане.

Интересно, что феромарганцевые корки, содержащие бериллий-10, существуют в каждом океане на Земле, и они могут уловить миллионы лет химии океана всего в нескольких миллиметрах, отмечают ученые.

По словам физиков, эти тонкие древние корки являются почти непрерывными геологическими шкалами последних 75 миллионов лет существования нашей планеты или около того, но их тоже очень сложно точно определить.

Углеродная датировка достигает лишь примерно 50 000 лет, и измерения, основанные на распаде изотопов урана, также не являются полезными показателями, говорят эксперты. Именно бериллий-10 является ключом к разблокированию по крайней мере 10 миллионов лет этой хрустящей капсулы.

Ученые отмечают, что период полураспада бериллия-10 составляет около 1,4 миллиона лет, что означает, что он обычно используется для датировки до 20 миллиметров феромарганцевой коры.

Однако то, что Доминик Колл и его команда обнаружили в Тихом океане, было неожиданностью. "Приблизительно через 10 миллионов лет мы нашли почти вдвое больше бериллия-10, чем мы ожидали. Мы наткнулись на ранее неизвестную аномалию", – объяснил ученый.

По словам исследователей, один найденный 50-миллиметровый кусок ферромарганцевой коры может быть датирован более 18 миллионов лет.

"Происхождение этой аномалии еще неизвестно", – пишут авторы исследования, но поскольку активность нашего собственного Солнца, вероятно, была недостаточной, чтобы создать столь длительный всплеск бериллия, команда подозревает, что защита Земли от межзвездных космических лучей могла измениться примерно 10 миллионов лет назад.

Либо это, либо очень близкая сверхновая звезда бросила на нашу планету больше радиоактивного материала, чем обычно предполагают ученые.

Только новые измерения могут указать, была ли бериллиевая аномалия вызвана изменениями в океанских течениях или имеет астрофизические причины. Именно поэтому мы планируем проанализировать больше образцов в будущем и надеемся, что другие исследовательские группы сделают то же самое", – подытожил Доминик Колл.

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