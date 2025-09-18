Парламент Германии принял рекордный оборонный бюджет: на что пойдут деньги

В среду, 17 сентября, парламент Германии одобрил во втором чтении бюджет Минобороны на 2025 год в размере 62,31 млрд евро. Кроме того, для специального фонда Бундесвера будет выделено еще 24,06 млрд евро.

Документ поддержали фракции правящей коалиции (ХДС/ХСС и СДПГ). Против выступили три оппозиционные силы – ультраправые из "Альтернативы для Германии", "Левая партия" и "Зеленые", сообщает "Укринформ".

Одобренная сумма собственно бюджета превышает на 10,36 млрд евро расходы в предыдущем году. А сумма спецфонда – на 4,26 млрд евро больше прошлогодней.

Бюджет специального фонда Бундесвера на этот год включает расходы в размере 24,06 млрд евро. Из этих средств 21,64 млрд пойдет на военные закупки.

Всего в этом году на оборону будет потрачено 86,37 млрд евро, что является рекордом для Германии. Для сравнения, в прошлом году оборонный бюджет составлял 52 млрд евро плюс 20 млрд из спецфонда.

На что пойдут деньги оборонного бюджета ФРГ

В частности, на закупку системы вооружения Eurofighter будет доступно 796,97 миллиона евро. На самолеты и другое авиационное оборудование выделено 363,42 млн евро, на корабли и другое военно-морское оборудование – 142,44 млн евро. На закупку боеприпасов - 3,03 миллиарда евро. Расходы на персонал предусмотрены в размере 17,43 миллиарда евро.

Стоит отметить, что Бундестаг несколько раз начинал дебаты по бюджету на этот год, но все время из-за обстоятельств голосование откладывалось. Именно противоречия относительно расходов стали причиной распада предыдущей правительственной коалиции и проведения внеочередных парламентских выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бундестаге призвали НАТО сбивать российские дроны над Украиной. Также призвали оснастить Силы обороны Украины оружием и оборудованием для "лучшего способа борьбы с беспилотниками – уничтожения их производственных объектов и пусковых установок" на территории противника.

