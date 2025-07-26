Премьер-министр Франции Франсуа Байру объявил, что внесет на рассмотрение парламента новый конституционный проект по статусу Корсики, не учитывая замечаний Государственного совета. Поправки в Конституцию, которые предусматривают предоставление острову "автономного статуса в пределах Республики", должны быть представлены в Совет министров в среду 30 июля.

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Об этом сообщает France Info. Политик отметил, что способствует выполнению договоренностей по урегулированию кризисной ситуации.

"Я поддерживаю соблюдение соглашения о выходе из кризиса, предложенного Президентом Республики корсиканским избранным должностным лицам, принятого единогласно избранными должностными лицами всех убеждений в Корсиканской ассамблее", – сказал премьер-министр.

Он добавил, что поддерживает представление парламенту принятого ими текста.

"И парламент обсудит его. Обе ассамблеи будут иметь все прерогативы учредительного собрания, чтобы высказаться по тексту. Как правило, я поддерживаю то, чтобы государство сдержало свое слово", – подчеркнул Байру.

Как отмечает издание, таким образом французский премьер рискует разочаровать сенаторские правые, которые также являются партнером его правительства.

Отказ от признания корсиканского "сообщества"

Председатель Сената от LR, Жерар Ларше, направил премьер-министру письмо с призывом учесть в проекте конституционных изменений все рекомендации Государственного совета. Речь идет об инициативе предоставить Корсике"автономию в составе Французской Республики", которую правительство планирует внести на рассмотрение Совета министров.

Однако в своем заключении Государственный совет предложил ряд изменений. В редакции документа, с которой ознакомилось агентство AFP, изъяты упоминания о существовании корсиканского "сообщества", "особой связи" между этим сообществом "и его землей", а также право острова на собственную законодательную инициативу.

Такие правки вызывают решительное неприятие со стороны националистов. Инициатива пересмотра Конституции была запущена еще в 2022 году тогдашним министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном по поручению президента Эммануэля Макрона. Целью было прекращение беспорядков, вызванных смертью в тюрьме сторонника независимости Ивана Колонны.

Напомним, согласно социальному опросу IFOP/JDD, политику французского президента Эммануэля Макрона и его премьера Франсуа Байру поддерживают лишь 19% и 18% граждан соответственно. Их общие 37% являются самыми низкими результатами в истории страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Байру подчеркивал, что сильная Европа должна помочь защитить Украину и гарантировать свою безопасность и оборону. Сейчас же европейские страны ведут себя так, будто они слабые.

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