Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин: что это значит

Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин. В дальнейшем Финским силам обороны будет разрешено использовать соответствующие боеприпасы.

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Об этом сообщило издание Yle. 157 депутатов поддержали решение о выходе из соглашения, 18 избранников высказались за его сохранение, ни один не воздержался, еще 24 депутата не присутствовали во время голосования.

Среди правящих партий только депутат от РКП Ева Биоде выступила против правительственной инициативы по выходу из соглашения. Большинство представителей Левого альянса также не поддержали это решение, зато во фракции "Зеленых" позиции разделились. В докладе в пользу правительственного предложения Комитет по иностранным делам подчеркнул, что мины являются важным элементом обороны Финляндии, особенно в условиях ухудшения ситуации с безопасностью.

Министр обороны Антти Хаккянен отметил, что годовой процесс рассмотрения вопроса разминирования, а также принятое подавляющим большинством решение демонстрируют широкую поддержку оборонных вопросов в Финляндии. По его мнению, это также свидетельствует о готовности страны быстро принимать даже нетрадиционные решения, если этого требует ситуация.

В то же время Левый альянс предложил отклонить инициативу о выходе из соглашения. Как заявила председатель партии Минья Коскела, решение было принято слишком поспешно, а сам выход, по ее убеждению, ослабляет систему международных договоров, которую партия стремится сохранять.

"В этом процессе также возникла идея превращения мин в экспортный продукт. Мы решительно против этого. Идея кажется абсолютно абсурдной в ситуации, когда разминирование должно быть главным приоритетом. Я надеюсь, что эта дискуссия по экспорту мин и экспортного потенциала мин здесь продолжится", – заявила Коскела.

Парламент также поддержал заявление комитета, в котором отмечается, что, несмотря на прекращение действия Оттавской конвенции, Финляндия и в дальнейшем будет активно поддерживать гуманитарные меры по противоминной деятельности, в частности разминирование в зонах конфликтов.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отреагировал на попытки администрации президента Дональда Трампа ослабить запланированные санкции против РФ, о которых сообщили СМИ. По его словам, если это правда, то такие действия американского лидера являются неправильным шагом.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб в начале июня провел телефонные разговоры с президентами Украины и США. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Европа должны усилить санкционное давление на Россию.

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