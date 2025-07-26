Папа Римский впервые принял в Ватикане представителя РПЦ: детали и фото

26 июля Папа Римский Лев встретился в Ватикане с митрополитом Волоколамским Антонием, представителем Русской православной церкви и руководителем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Это может свидетельствовать о попытке понтифика ослабить напряжение в межцерковных отношениях, обострившихся после начала полномасштабной войны.

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В Ватикане сообщили, что встреча состоялась во время утренней аудиенции Святого Отца, которую также посетили пятеро других представителей духовенства. Церковь ограничилась коротким сообщением о встрече, не раскрыв деталей разговора.

В этот день Папа Римский, кроме российского представителя, принял на аудиенции:

Его Преосвященство кардинала Георга Якоба Куовакада , префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу;

, префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу; Его Преосвященство кардинала Рейнхарда Маркса , митрополита-архиепископа Мюнхена и Фрайзинга (Федеративная Республика Германия), координатора Совета по вопросам экономики;

, митрополита-архиепископа Мюнхена и Фрайзинга (Федеративная Республика Германия), координатора Совета по вопросам экономики; Его Преосвященство Рахмана Фархана Абдуллу Алаамери , посла Республики Ирак, с прощальным визитом;

, посла Республики Ирак, с прощальным визитом; Его Преосвященство Гаэтано Боничелли , архиепископа-эмерита Сиены-Колле-ди-Валь-д'Эльза-Монтальчино (Италия);

, архиепископа-эмерита Сиены-Колле-ди-Валь-д'Эльза-Монтальчино (Италия); Его Преосвященство Доменико Умберто Д'Амброзио, архиепископа-эмерита Лечче (Италия).

Что предшествовало

Как сообщает Reuters, с момента вступления на папский престол в мае, Лев неоднократно призывал к миру в глобальных конфликтах, а в этом месяце заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который находился с визитом в Ватикане, что Ватикан готов принять мирные переговоры между Россией и Украиной.

Однако российские чиновники заявили, что не рассматривают Ватикан как серьезное место для переговоров, поскольку он окружен членом НАТО Италией, которая поддерживает Украину.

Во время своего первого разговора с российским диктатором Владимиром Путиным в начале июня Папа Лев призвал Россию принять меры для прекращения конфликта. При этом глава РПЦ Патриарх Кирилл является горячим сторонником вторжения в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля в Ватикане состоялась уже вторая встреча Синода епископов Украинской греко-католической церкви с Папой Римским Львом XIV. Блаженнейший Святослав передал понтифику списки пленных и без вести пропавших украинцев и пригласил Папу лично посетить Украину.

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