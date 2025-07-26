Папа Римский впервые принял в Ватикане представителя РПЦ: детали и фото
26 июля Папа Римский Лев встретился в Ватикане с митрополитом Волоколамским Антонием, представителем Русской православной церкви и руководителем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Это может свидетельствовать о попытке понтифика ослабить напряжение в межцерковных отношениях, обострившихся после начала полномасштабной войны.
В Ватикане сообщили, что встреча состоялась во время утренней аудиенции Святого Отца, которую также посетили пятеро других представителей духовенства. Церковь ограничилась коротким сообщением о встрече, не раскрыв деталей разговора.
В этот день Папа Римский, кроме российского представителя, принял на аудиенции:
- Его Преосвященство кардинала Георга Якоба Куовакада, префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу;
- Его Преосвященство кардинала Рейнхарда Маркса, митрополита-архиепископа Мюнхена и Фрайзинга (Федеративная Республика Германия), координатора Совета по вопросам экономики;
- Его Преосвященство Рахмана Фархана Абдуллу Алаамери, посла Республики Ирак, с прощальным визитом;
- Его Преосвященство Гаэтано Боничелли, архиепископа-эмерита Сиены-Колле-ди-Валь-д'Эльза-Монтальчино (Италия);
- Его Преосвященство Доменико Умберто Д'Амброзио, архиепископа-эмерита Лечче (Италия).
Что предшествовало
Как сообщает Reuters, с момента вступления на папский престол в мае, Лев неоднократно призывал к миру в глобальных конфликтах, а в этом месяце заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который находился с визитом в Ватикане, что Ватикан готов принять мирные переговоры между Россией и Украиной.
Однако российские чиновники заявили, что не рассматривают Ватикан как серьезное место для переговоров, поскольку он окружен членом НАТО Италией, которая поддерживает Украину.
Во время своего первого разговора с российским диктатором Владимиром Путиным в начале июня Папа Лев призвал Россию принять меры для прекращения конфликта. При этом глава РПЦ Патриарх Кирилл является горячим сторонником вторжения в Украину.
Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля в Ватикане состоялась уже вторая встреча Синода епископов Украинской греко-католической церкви с Папой Римским Львом XIV. Блаженнейший Святослав передал понтифику списки пленных и без вести пропавших украинцев и пригласил Папу лично посетить Украину.
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