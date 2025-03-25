Осуществлял масштабную кампанию по дезинформации против Украины: спецслужбы Австрии разоблачили агентурную ячейку РФ

Управление государственной безопасности и разведки Австрии разоблачило российскую агентурную сеть, которая занималась распространением дезинформации в стране. Ее целью было повлиять на общественное мнение в Австрии, склоняя его в пользу РФ и против Украины.

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Об этом в понедельник, 24 марта, проинформировали на сайте ведомства. В частности, расследование ведется в отношении гражданки Болгарии, которую подозревают в шпионаже и активном распространении целенаправленной ложной информации.

Правоохранители считают, что она несет основную ответственность за проведение операции по распространению дезинформации в пользу России.

По данным австрийской спецслужбы, преступная группа пыталась повлиять на общественное мнение в Австрии, склоняя его в пользу России и против Украины и ее президента Владимира Зеленского и формируя пророссийские настроения.

Для достижения этой цели злоумышленники прибегли к активным действиям в Интернете, а также офлайн например, к наклейкам или граффити. Визуальное и содержательное оформление этих акций было призвано создать впечатление, что их авторами и создателями являются проукраинские активисты.

Ячейка начала свою "деятельность" еще в начале 2022 года.

Гражданка Болгарии, в отношении которой ведется расследование, ранее была задержана по подозрению в шпионаже в пользу России. Сейчас она находится на свободе. Во время обыска в ее квартире в декабре 2024 года силовики нашли носители информации. В них были обнаружены планы подконтрольной России ячейки.

По данным ведомства, она, вероятно, выступала в качестве контактного лица российской разведки и должна была распространять материалы в Германии и Австрии.

"Распространение ложных сведений, фейковых новостей и манипулятивного контента подрывает доверие к нашим институтам и ставит под угрозу социальную сплоченность. Распространение дезинформации может повлиять на выборы, способствовать политической нестабильности и поставить под угрозу демократическое общество. Мы не должны допускать, чтобы формирование политического и общественного мнения контролировалось извне. Мы, австрийцы, предпочитаем формировать собственное мнение", – заявил государственный секретарь Йорг Лейхтфрид.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Хмельницкой области СБУ задержала агента РФ, который шпионил за военными аэродромами и готовил теракты вблизи ТЦК. 30-летний местный безработный был завербован через Telegram-каналы, где искал "легкий заработок". Теперь ему светит пожизненное заключение.

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