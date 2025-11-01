Орбан устроил скандал в соцсети: почему премьер Венгрии набросился на Туска

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан набросился на польского коллегу Дональда Туска в социальной сети. Он назвал Туска "одним из самых громких поджигателей войны в Европе", очевидно, имея ввиду его поддержку Украины и критику страны-агрессора России.

Пророссийский глава венгерского правительства опубликовал соответствующий пост на платформе X (Twitter) в субботу, 1 ноября. Пожаловавшись на "нападки" на свою страну, Орбан выдал, что у премьер-министра Польши "большие проблемы дома".

По мнению Орбана, Туск терпит неудачу своей "военной политики": мол, "у Украины заканчиваются европейские деньги, а поляки устали от войны".

"Он не может изменить курс, потому что превратил Польшу в вассала Брюсселя", – сделал громкое заявление премьер Венгрии.

По его версии, Туск "в панике, преследует своих политических оппонентов и критикует мирную позицию Венгрии, пытаясь отвлечься от собственных внутренних проблем".

Орбан едко заявил, что опечален этим, потому что Венгрия и Польша являются друзьями и "заслуживают лучшего". Скандальный политик, который славится своей поддержкой РФ, утверждает, что "венгерский народ идет по пути мира" и не будет "вассалом Брюсселя", то есть Европейского Союза.

"Господину Туску пора это признать и заняться своими делами", – подытожил он.

Что стало причиной ссоры

Истерику Орбана спровоцировал лаконичный комментарий Туска, который тот оставил под фотографией встречи венгерского премьера с бывшим министром юстиции Польши Збигневом Зебро. Последний подозревается в правонарушении, связанном с использованием шпионского программного обеспечения.

"Или в Будапешт, или в тюрьму", – написал Туск (встреча Орбана и Зебро состоялась в Будапеште).

Как писал OBOZ.UA, недавно Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал помощь Украине, заявив, что поддержка Киева якобы "продлевает войну". Причем он в духе кремлевской пропаганды попытался оправдать агрессора: по его версии, россияне "готовы согласиться на мир " – все готовы, кроме европейцев и украинцев, которые "хотят войны".

