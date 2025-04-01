"Оправданно и эффективно": в правительстве ФРГ поставили точку в вопросе санкций против РФ после заявлений пророссийского политика

В немецком правительстве поставили точку в вопросе об ослаблении санкций против страны-агрессора России после заявлений пророссийского премьера федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера. Там подчеркнули, что экономические ограничения против России за ее вторжение в Украину оправданы.

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С таким заявлением выступила спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн, сообщает BR24. Она отметила, что европейские санкции против россиян эффективны.

В Министерстве иностранных дел Германии добавили, что санкции можно будет снять, только если Россия прекратит войну в Украине и выведет войска с ее территории. К тому моменту все ограничения будут оставаться в силе столько, сколько нужно.

"Прекращение этой войны, которая и стала причиной введения санкций, в руках России", – добавили в ведомстве.

Представитель ХДС по внешней политике Армин Лашет со своей стороны также выступил против смягчения санкций против России. "Это совершенно неверный сигнал – говорить о чем-то подобном сейчас. У нас есть европейская система санкций, и мы не будем от нее отступать. Нет смысла что-либо менять, пока война не окончена", – сказал Лашет.

Недавно премьер федеральной земли Саксония и члена Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер подверг критике отказ Берлина смягчить антироссийские санкции. Он заявил, что эти ограничения являются "устаревшими", "не отвечают последним действиям США", а также "наносят больше вреда Европе", а не РФ.

После таких высказываний сопредседатель фракции "Союза-90/Зеленые" в немецком бундестаге Бритта Хассельман призвала главу ХДС, кандидата в канцлеры Фридриха Мерца как можно быстрее ликвидировать связи с Москвой в его партии.

"В то время как Путин продолжает бомбить Украину, премьер-министр Кречмер снова заигрывает к военному преступнику", – заявила Хассельман.

Как известно, Кречмер не только возглавляет правительство Саксонии, но и занимает должность заместителя председателя ХДС. В 2022 году был отменен его визит в Украину из-за призывов заключить мир с РФ, а в 2023 году Кречмер потребовал снять с российского режима санкции и возобновить транзит газа через "Северный поток".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фридрих Мерц заявил, что из-за агрессии России против Украины требуется смена оборонной политики. То, что сейчас происходит на континенте, он назвал "войной против Европы".

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