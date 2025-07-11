Опередить Россию и Китай: глава Пентагона приказал ускорить производство дронов

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет отдал новые распоряжения об ускорении производства и развертывания беспилотников. Командиры получат больше полномочий для закупок и испытаний ударных дронов, а разработки будут ускорены, чтобы догнать Россию и Китай.

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Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил телеканал Fox News. В распоряжении журналистов оказались несколько служебных записок главы Пентагона.

В них сказано, что Хегсет распорядился отменить устаревшие правила, которые, по его мнению, сдерживают инновации. В одном из документов говорится, что "летальность дронов больше не будет сдерживаться правилами, которыми мы сами себя ограничили". Впервые офицеры в звании полковника и капитана смогут самостоятельно закупать и испытывать БПЛА, в том числе созданные при помощи 3D-печати.

Кроме того, они смогут оперативно и без лишних проверок приступать к применению беспилотников.

"Малые БПЛА больше напоминают боеприпасы, чем высококлассные самолеты. Они должны быть дешевыми, быстро заменяемыми и относиться к категории расходных материалов", – говорится в одной из инструкций.

По словам Хегсета, на сегодняшний день Министерству обороны не удалось обеспечить "масштабное и быстрое развертывание БПЛА".

"Малые БПЛА настолько важны для обеспечения боеготовности, что им должен быть отдан такой же приоритет, как и основным системам вооружения", – цитируют журналисты слова главы Пентагона.

Командирам также поручено сотрудничать с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) с целью "снять необоснованные ограничения по дальности, ускорить и расширить спектр одобрений, а также создать различные учебные полигоны для БПЛА, включая боевые стрельбы и общевойсковые испытания".

Учебные полигоны будут расширены, и в течение 90 дней будут утверждены три новых национальных испытательных полигона БПЛА.

Отметим, что Пентагон в Х опубликовал видео с Хегсетом, где он на фоне рок-музыки рассказывает об изменениях в программе дронов на фоне беспилотников, которыми управляют несколько военных.

Один из дронов доставляет документы, которые министр обороны подписывает прямо на газоне.

Глава Пентагона предостерег, что Иран и Россия уже имеют "фору" в разработке боевых дронов, однако он убежден, что США вернут лидерство в течение двух лет.

"Это критически важные элементы боевой мощи, которые… должны быть в приоритете на уровне с основными системами вооружения. Смертоносность не должна сдерживаться введенными ограничениями… Наш самый большой риск – это избегание риска", – высказался Хегсет.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет не проинформировал Белый дом, прежде чем приостановить поставки оружия в Украину. Как следствие, президент Дональд Трамп заявил, что не несет ответственности за этот шаг.

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