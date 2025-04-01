'Он так развлекается': лидер республиканцев в Сенате прокомментировал вероятный третий срок Трампа в должности президента

В Сенате Соединенных Штатов Америки прокомментировали заявления президента страны Дональда Трампа о том, что он не прочь был бы баллотироваться на пост главы государства в третий раз, хотя это запрещает Конституция. Лидер Республиканской партии Джон Тьюн сказал, что Трамп "развлекался", когда говорил об этом.

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Слова американского политика в понедельник, 31 марта, процитировало CNN. Тьюн отметил, что Трамп не сможет стать президентом Америки в третий раз без изменения Конституции.

Он предположил, что президент говорил о возможности третьего срока "как способ пообщаться с журналистами".

"Вы, ребята, продолжаете задавать этот вопрос, и я думаю, что он, по-видимому, развлекается с этим, пожалуй, с вами возится", – сказал Тьюн.

Накануне в интервью NBC News Трамп не исключил, что будет баллотироваться на третий президентский срок. Он добавил, что "существуют методы" достижения этого, и подчеркнул, что он "не шутит"".

Как известно, 22-я поправка Конституции США устанавливает, что президент США может быть избран максимум на два срока.

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