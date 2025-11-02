Оказались непригодны к современной войне: в Польше возникли серьезные проблемы с дронами Wizjer. Фото и видео

Польские военные в этом году получили первые комплекты разведывательных дронов Wizjer, но уже после нескольких месяцев эксплуатации стало очевидно – они не готовы к реальной службе. Один из беспилотников разбился 23 октября в городе Иновроцлав, упав прямо на грузовик почты из-за технической неисправности. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщает издание Onet.pl, авария в Иновроцлаве не была единичным случаем – Wizjer уже неоднократно выходили из строя во время учений и испытаний. Программа, которую еще несколько лет назад считали "прорывом" для польских вооруженных сил, сейчас выглядит как серьезное разочарование. Контракт на 25 комплексов стоимостью 174 млн злотых заключали в 2021 году.

Проблемы сразу после старта

По данным польских журналистов, проблемы с дронами Wizjer появились почти сразу после передачи армии. Один из аппаратов разбился из-за технического сбоя станции управления, которая выключалась во время полета и сбрасывала все введенные данные после перезапуска. Другой инцидент произошел, когда во время спуска парашют полностью отсоединился от корпуса дрона – машина упала и была уничтожена.

Во время учений в августе еще один дрон повредился при аварийной посадке после потери связи на целых 40 минут. В целом военные зафиксировали около двадцати различных дефектов – как технических, так и конструкционных. Один из самых забавных моментов, как пишут в прессе, – для транспортировки одного дрона нужно аж одиннадцать ящиков.

"Учебный, а не боевой"

Операторы, которые уже работали с Wizjer, называют его пригодным разве что для учебных миссий или патрулирования в условиях, где нет средств радиоэлектронной борьбы. В военных отчетах прямо указано, что дрон не выдерживает требований современного поля боя. В частности, он использует только GPS-навигацию и не имеет совместимости с другими системами наблюдения.

В Polska Grupa Zbrojeniowa SA, которой принадлежит производитель WZL2, уверяют, что Wizjer создавали еще по требованиям 2020 года и что все новые образцы будут проходить модернизацию. Будут ли эти дроны доработаны или программу вообще свернут – пока неизвестно.

Для сравнения – успешный FLyEye

Несмотря на неудачи с Wizjer, польская оборонная промышленность имеет и примеры успеха. В частности, дрон FLyEye уже активно применяется Силами обороны Украины и доказал эффективность в боевых условиях. Этот контраст особенно ощутим на фоне нынешних проблем Wizjer, которые напомнили, что технологические "прорывы" на бумаге не всегда выдерживают реальность войны.

