Огонь охватил двигатель: в аэропорту Денвера вспыхнул самолет Boeing 737 с пассажирами, есть пострадавшие. Фото и видео

В США во время вынужденной посадки в аэропорту Денвера загорелся пассажирский авиалайнер Boeing 737-800. У него вспыхнул один из двигателей.

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На борту находились 178 человек, 12 из них были доставлены в больницу. Об этом сообщает CBS News и "Голос Америки".

О происшествии с пассажирским авиалайнером, которое случилось вечером в четверг, 13 марта, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании American Airlines, выполнял рейс из техасского Далласа в Колорадо-Спрингс. И около 17:15 по местному времени он совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Денвера после того, как экипаж сообщил о вибрации двигателя.

Когда самолет приземлился, в одном из двигателей самолета произошло возгорание. В сети появилось множество кадров, зафиксировавших, что пассажиров вывели на крыло самолета, в это время пожарные тушили огонь, охвативший левый двигатель.

На борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа.

"Все пассажиры были благополучно эвакуированы из самолета. 12 человек были доставлены в местные больницы с легкими травмами", – отметили в администрации аэропорта Денвера.

Спустя некоторое время аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.

Авиакомпания American Airlines поблагодарила членов экипажа, команду аэропорта и экстренные службы за "быстрые и решительные действия", а в Федеральном управлении гражданской авиации США начали расследование причин инцидента.

По данным FAA, только в марте в США зафиксировано не менее 20 случаев крушений, вынужденной посадки и других подобных экстренных авиационных ситуаций.

Напомним, в конце января в США самолет с десятками людей столкнулся с вертолетом и упал в воду. Катастрофа произошла в небе над Вашингтоном: оба воздушных средства упали в реку Потомак. Жертвами трагедии стали 67 человек.

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