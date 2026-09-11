Огни памяти: в Нью-Йорке 2977 дронов воссоздали силуэты башен-близнецов к годовщине терактов 11 сентября. Фото и видео

В Нью-Йорке, США, 11 сентября городские власти устроили световое шоу с использованием дронов. С помощью беспилотников в небе над городом воссоздали знаменитые небоскребы Twin Towers, "Башни-близнецы". Это было сделано в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

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По словам организаторов, небоскребы были воссозданы в их реальных размерах. При этом для этого было задействовано 2977 дронов – по числу жертв терактов 11 сентября.

Акцию назвали "2977 огней памяти над гаванью Нью-Йорка".

Это памятная инсталляция уличного искусства, созданная в сотрудничестве с художниками, продюсерами и представителями сообщества жертв 11 сентября, включая семьи погибших, выживших и спасателей.

Терракты 11 сентября в Нью-Йорке

Напомним: 11 сентября 2001 года террористы из группировки "Аль-Каида" совершили масштабный теракт, направив пассажирские самолеты на американские небоскребы. Всего террористы угнали четыре самолета.

В частности, были атакованы оба небоскреба Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Также один самолет был направлен на здание Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, огромное количество погибших сделало трагедию 11 сентября самым масштабным террористическим актом в истории.

2606 погибших – это число погибших в башнях Всемирного торгового центра и на прилегающих к ним улицах. Еще 125 человек стали жертвами атаки одного из самолетов на здание Пентагона.

Также учитываются жертвы и террористы на борту четырёх угнанных авиалайнеров – там находилось 265 человек, включая экипажи самолётов.

Таким образом, всего этот теракт унес жизни 2977 человек.

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