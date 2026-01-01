'Один из главных приоритетов': Литва приобретет у Швеции ракеты к системам ПВО на €320 млн

Литва подписала контракт со шведской компанией SAAB о покупке ракет для систем противовоздушной обороны. Страна, граничащая с Россией, приобретет ракеты Bolide на сумму 320 миллионов евро.

Эти ракеты-перехватчики предназначены для систем противовоздушной обороны малой дальности RBS-70. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы.

Подробности контракта

В оборонном ведомстве заявили, что Литва уделяет большое внимание укреплению своей противовоздушной обороны, поэтому в конце 2025 года подписала контракт на сумму более 320 миллионов евро со шведской компанией SAAB на приобретение зенитных ракетных комплексов малой дальности RBS-70 Bolide. Этот и ранее подписанные контракты обеспечат бесперебойные поставки этого типа боеприпасов в Вооруженные силы Литвы в период 2026-2032 годов.

Министр национальной обороны Робертас Каунас заявил, что укрепление противовоздушной обороны – один из главных приоритетов страны. По его словам, контракт с SAAB подписан, чтобы обеспечить бесперебойные поставки этого типа боеприпасов.

Батальон ПВО Вооруженных сил Литвы уже оснащен ракетными комплексами RBS-70. Эта система малой дальности была выбрана благодаря простоте обслуживания, высокой мобильности и другим техническим преимуществам. Она позволяет эффективно поражать воздушные цели как днем, так и ночью. Система использует управляемые лазером ракеты, устойчивые к электронным помехам и пригодные для нейтрализации современных воздушных угроз.

Система ПВО RBS-70 состоит из установки, пусковой установки и ракеты. Ракеты этой системы постоянно модернизируются с целью увеличения дальности и улучшения технических характеристик. Ракеты типа "Болид" способны эффективно поражать воздушные цели на расстоянии до 9 километров и пробивать броню толщиной до 200 мм.

Литва граничит с российским анклавом Калининград и Беларусью, являющейся союзницей РФ. Поэтому в министерстве обороны отметили, что Вильнюс рассматривает войну России против Украины как прямую угрозу национальной безопасности государства, поэтому правительство значительно увеличивает численность своей армии и потратит 5,38 процента ВВП на оборону в следующем году.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия сократила сроки подготовки к возможным боевым действиям против других стран. В течение ближайших лет прямая российская агрессия угрожает странам Балтии.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что на данный момент нет признаков того, что Россия собирается напасть на какую-либо из стран Балтии или на НАТО в целом.

