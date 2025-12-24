Обходят санкции: россияне массово получают румынские паспорта по поддельным документам – Le Monde

Россияне массово обходят санкции, незаконно получая румынские паспорта по поддельным документам. После начала полномасштабной войны РФ против Украины такие схемы стали одним из способов легализации в Европейском Союзе.

В центре расследования – коррупция, фальшивые архивы и злоупотребления законом о репатриации. Об этом пишет Le Monde.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину граждане РФ начали массово незаконно получать румынские паспорта, используя коррупционные схемы и поддельные документы.

Как пишет Le Monde, это позволяет им обходить западные санкции и легализоваться в странах ЕС.

По данным издания, схема основывается на фальсификации так называемых "румынских корней". Россияне пользуются законом о репатриации, который дает право на гражданство потомкам людей, проживавших на территории бывшего Королевства Румыния в 1918–1940 годах.

Речь идет, в частности, о современной территории Молдовы, части Одесской и Черновицкой областей.

Поскольку значительная часть архивов была уничтожена во время Второй мировой войны, мошенники придумывают несуществующих родственников или подделывают документы.

По информации полиции и источников Le Monde в судебной системе, в отдельных случаях для оформления паспортов использовали даже личные данные украинских военных, погибших на фронте.

Одним из центров схемы стало село Вирфу-Кампулуй вблизи границы с Украиной. За десять лет его население выросло более чем вдвое – с 3420 человек в 2011 году до более 7 тысяч в 2021-м. В ноябре 2024 года правоохранители разоблачили сеть, которая зарегистрировала там около 10 тысяч граждан Молдовы, Украины и России.

В расследовании говорится, что поддельные документы в обмен на взятки годами выдавали служащие двух отделов регистрации актов гражданского состояния с участием местных жителей. Преступные сети пользовались административными пробелами и фактически не скрывали своей деятельности.

В социальных сетях активно рекламировались агентства, ориентированные на русскоязычную аудиторию. Они предлагали "европейское гражданство" за 4–7 тысяч евро, обещая комфортную жизнь в ЕС и даже предоставляя "рождественские скидки".

В 2023 году российская медиаперсона Ксения Собчак прорекламировала одно из таких агентств в видео на YouTube, призывая оформлять румынское гражданство через программу "реституции".

Агентства заявляют о законности своей деятельности, однако, по данным Le Monde, фактически используют давно отработанные незаконные методы.

Генеральная прокуратура Румынии сообщила о разоблачении преступной группировки, созданной в 2022 году, в которую входили семь граждан Украины. Группа сотрудничала с местными адвокатами и чиновниками и только в 2025 году подала более 900 заявлений на натурализацию с использованием поддельных документов.

Последние обыски по этому делу состоялись 18 декабря 2025 года, в частности в мэрии 6-го округа Бухареста. Осенью власти уже отменили 68 незаконно выданных паспортов, еще около 300 дел остаются на рассмотрении.

По словам генерального прокурора Румынии, для работы таких схем достаточно одного невнимательного или коррумпированного чиновника и наличия законодательных или организационных пробелов, которыми и пользуются мошенники.

