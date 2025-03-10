'Нужно обсуждать': Мерц сказал, готова ли Германия к совместному использованию ядерного оружия в Европе, и напомнил об обязательствах страны

Вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по использованию французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза. Глава ХДС/ХСС сказал, что хотел бы обсудить этот вопрос с Парижем и Лондоном.

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Однако он подчеркнул, что это должно быть "дополнением" к действующему ядерному щиту США, а не замена ему. Об этом Мерц сказал в интервью Deutschlandfunk.

"Мы должны просто стать сильнее вместе с точки зрения ядерной обороны в Европе. И именно поэтому я обсуждал это с Эммануэлем Макроном в Париже на прошлой неделе. Сейчас мы хотим начать с согласования наших идей друг с другом", – сказал Мерц.

В то же время политик подчеркнул, что сама Германия не может и не должна обладать ядерным оружием, поскольку это запрещено по меньшей мере двумя договорами. Берлин отказался от ядерного оружия в Договоре об объединении Германии в формате "два плюс четыре".

По словам будущего главы правительства, это останется неизменным.

Как известно, Германия, несмотря на обязательства неядерной обороны, которые она взяла на себя во время Второй мировой войны, участвует в ряде международных договоров, а также в договоренностях НАТО по обмену вооружениями.

Напомним, что Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию по использованию ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского Союза. Он подчеркнул, что угроза России распространяется не только на Украину, но и на всю Европу.

Предложение французского президента раскрыть общий "ядерный зонтик" над Европой как сдерживающий фактор против РФ в ЕС еще не восприняли единодушно. Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Дональд Туск однозначно поддержали предложение Макрона, а премьер Латвии Эвика Силина предложила дискуссию по этому вопросу.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД РФ Сергей Лавров издал, что Макрон якобы является преемником Наполеона и Гитлера, поскольку его планы привлечь французское ядерное оружие для защиты Европы якобы представляют прямую угрозу России. Заявление Лаврова массово высмеялось в сети.

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