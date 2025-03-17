Нужен диалог, не обремененный предпосылками: в Ватикане сделали заявление о войне в Украине

В Ватикане выразили надежду, что задействованные стороны – Украина, Россия и США – воспользуются случаем для искреннего диалога касательно российско-украинской войны. Он должен быть не обременен никакими предварительными условиями и направлен на достижение справедливого и длительного мира.

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Об этом пишет Vatican News со ссылкой на сообщение Ватиканской пресс-службы, опубликованное в понедельник, 17 марта. Там отметили, что Святой Престол "возобновляет свои молитвы за мир в Украине".

"В то же время он призывает сделать все возможное для освобождения пленных", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Ватикана распространила коммюнике о разговоре государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в пятницу, 14 марта.

"Владимир Зеленский, президент Украины, как он сам спустя сообщил, имел телефонный разговор с кардиналом Пьетро Паролином, Государственным Секретарем, во время которого пожелал Святейшему Отцу Франциску скорейшего выздоровления и проинформировал его об инициативе прекращения огня, предложенной Соединенными Штатами, к которой Украина присоединилась", – говорится в сообщении Ватиканской пресс-службы.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина поддерживает инициативы американского президента Дональда Трампа по завершению войны России против нашего государства. Однако на данный момент все зависит от РФ. Если Москва действительно хочет, чтобы война завершилась, она должна сказать "да" предложению по временному прекращению огня, сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Также напомним, что Дональд Трамп сообщил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Он рассчитывает на то, что сможет заключить соглашение с диктатором.

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