Новый премьер Британии вернул в партию поклонницу Кремля и нарвался на критику

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем оказался в центре громкого скандала из-за решения восстановить членство Дианой Эбботт в Лейбористской партии. Ее обвиняют в продвижении российской пропаганды и проявлениях антисемитизма.

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Решение главы британского правительства вызвало острую волну недовольства среди его однопартийцев. Об этом сообщает The Telegraph.

Скандалы вокруг депутата

Эбботт регулярно сталкивается с дисциплинарными мерами. Впервые её членство в Лейбористской партии приостановили в 2023 году из-за публичных утверждений о том, что "евреи подвергаются расизму иначе, чем темнокожие люди". В тот же период она вызвала шквал возмущения, назвав в соцсетях Армию обороны Израиля "Еврейскими силами обороны".

В июле 2025 года её отстранили во второй раз за повторение аналогичных тезисов о природе расизма. Несмотря на это, в четверг Бернем принял решение вернуть Эбботт партийный билет.

Критика военной помощи Украине

Особую озабоченность высокопоставленных представителей Лейбористской партии вызывают систематические нападки Эбботт на британскую военную поддержку Киева. Депутат открыто продвигает позиции, созвучные заявлениям Кремля.

Защиту Украины от российской агрессии она публично назвала "кампанией НАТО против России". Кроме того, предупреждения о потенциальной опасности вторжения РФ в страны Запада Эбботт охарактеризовала как "абсурдные".

По мнению однопартийцев, подобные заявления не просто подрывают официальную линию партии, но и увеличивают риски для безопасности самой Британии.

Бунт внутри Лейбористской партии

Решение премьера восстановить Эбботт вызвало жесткое сопротивление со стороны лейбористов. Коллеги заявили, что депутат Эбботт больше не должна играть активную роль в общественной и политической жизни страны. Один из представителей партии подчеркнул, что попытки представления войны как "заговора Запада" недопустимы.

"Нет никакой войны НАТО против России, как и никакого западного заговора по выдумыванию российской угрозы. Россия вторглась в Украину, чтобы захватить ее территории, и ведет войну на уничтожение. Если бы такие заявления сделал рядовой гражданин, их можно было бы счесть бредом. Но когда это говорит действующий депутат парламента – это опасно и безответственно", – говорил представитель политической силы.

Напомним, 27 июля, президент Владимир Зеленский встретился с новоназначенным премьер-министром Энди Бернемом и украинскими военными, которые принимали участие в совместных учениях.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июля король Великобритании Чарльз III официально утвердил в должности премьер-министра Энди Бернема, который на прошлой неделе был избран лидером Лейбористской партии. Его предшественник, сэр Кир Стармер, покинул пост после более чем двухлетнего пребывания во главе правительства.

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