Новый Папа Римский призвал Израиль пропустить гуманитарную помощь в сектор Газа – Reuters

Новоизбранный Папа Лев XIV в среду обратился к Израилю с призывом разрешить доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав. Понтифик назвал ситуацию в Газе "еще более тревожной и печальной" и призвал положить конец военным действиям.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что Папа выступил с этим обращением во время своей первой общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. Его слова прозвучали в заключительной части выступления, когда он отошел от подготовленного текста, чтобы добавить личное послание к верующим.

"Я повторяю свой горячий призыв позволить ввести справедливую гуманитарную помощь и остановить военные действия, разрушительную цену которых платят дети, пожилые люди и больные", – сказал понтифик.

Обращение прозвучало в конце аудиенции, когда Папа добавил эмоциональные слова к подготовленному тексту. С начала своего понтификата Лев XIV неоднократно упоминал ситуацию в Газе, призывая к миру и состраданию.

Напомним, в Организации Объединенных Наций не будут поддерживать план США по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа в обход боевиков ХАМАС, которые удерживают там власть. В ООН считают, что этот план "не является беспристрастным, нейтральным или независимым".

Тем временем в террористической группировке ХАМАС заявили о готовности освободить от семи до девяти израильских заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня и освобождение 300 палестинских заключенных и задержанных. Это заявление прозвучало на фоне объявления Израилем начала военной операции "Колесницы Гедеона" в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая армия Израиля заявила о начале нового масштабного наступления в секторе Газа под названием "Колесницы Гедеона". Ключевой целью боевых действий является освобождение заложников и уничтожение террористической организации ХАМАС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!