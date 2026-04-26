Новое отношение к антисемитизму: Трамп хочет лишать грин-карт за критику Израиля или поддержку Палестины

Согласно новым указаниям администрации Дональда Трампа, иммигрантам теперь могут отказать в выдаче грин-карты за выражение "антисемитских" политических взглядов, связанных с критикой Израиля и поддержкой Палестины. В указаниях для сотрудников иммиграционной службы такие действия описывают как "преимущественно негативные" факторы.

Об этом свидетельствуют внутренние учебные материалы Министерства внутренней безопасности, с которыми ознакомилась The New York Times. Иммигранты теперь могут потерять свой шанс на получение документа, позволяющего легально проживать в Соединенных Штатах и открывающего путь к гражданству, из-за участия в пропалестинских протестах в кампусах, публикации критики Израиля в социальных сетях и осквернения американского флага.

Эти документы демонстрируют, насколько тщательно администрация Трампа выполняет директиву от августа прошлого года по проверке претендентов на грин-карту на наличие "антиамериканских" и "антисемитских" взглядов.

Что считается антисемитизмом

Администрация президента США считает критику Израиля фактором, который может стать основанием для отказа в выдаче грин-карты. В учебных материалах в качестве примера сомнительных высказываний приводится сообщение в соцсетях с призывом "Остановите израильский террор в Палестине" и изображением перечеркнутого израильского флага.

Сотрудникам иммиграционной службы также было приказано тщательно проверять заявителей, которые подстрекают к антисемитизму "с помощью риторики или физических действий". Согласно документам, им было поручено "уделять особое внимание иностранцам, которые участвовали в антиамериканских и антисемитских акциях на территории университетских городков" после нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году.

Среди других примеров поведения, характеризующегося как антисемитское, в документах приводится сообщение в социальных сетях, на котором изображена карта Израиля, где название страны зачеркнуто и заменено словом "Палестина". Другое иллюстративное сообщение предлагает израильтянам "почувствовать то, что чувствуют люди в Газе".

Согласно документам, сотрудники иммиграционной службы должны передавать данные обо всех случаях, связанных с "потенциальным антиамериканским и/или антисемитским поведением или идеологией", своим руководителям и в офис генерального юрисконсульта ведомства для проверки.

Усиление контроля

Эти материалы в прошлом месяце были розданы сотрудникам Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), которая входит в состав Министерства внутренней безопасности и рассматривает заявки на получение грин-карт и других форм легального статуса.

Они отражают то, как USCIS – агентство, которое долгое время считалось "воротами" для легальной миграции – во время президентства Трампа быстро превратилось в еще одно звено в механизме депортаций его администрации.

Агентство работало над лишением натурализованных американцев гражданства и наняло вооруженных федеральных агентов для расследования иммиграционных преступлений. Между тем количество одобренных им грин-карт за последние месяцы сократилось более чем наполовину.

