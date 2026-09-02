Норвегия арестовала российское судно по требованию "Нафтогаза": все подробности

Окружной суд Нур-Трумс и Сенья в Норвегии наложил арест на российское судно "Профессор Молчанов" по заявлению Группы "Нафтогаз". Речь идет об обеспечении взыскания с России около 4,22 млрд долларов в качестве компенсации за незаконный захват активов украинской компании в оккупированном Крыму.

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Решение суд вынес 31 августа 2026 года. Об этом сообщает "Нафтогаз Украины".

Речь идет о судне "Профессор Молчанов", которое принадлежит Российской Федерации и используется для коммерческих экспедиционных круизов. Согласно решению норвежского суда, судно должно оставаться в месте своего нахождения — порту Баренцбург на Шпицбергене. Таким образом, его нельзя вывести из порта до дальнейшего урегулирования вопроса.

Арест стал частью мер, направленных на обеспечение исполнения арбитражного решения о выплате компенсации Группе "Нафтогаз".

Сумма взыскания составляет около 4,22 млрд долларов, а также предусматривает начисление процентов и возмещение соответствующих расходов.

Компенсация связана с незаконным захватом Россией активов Группы "Нафтогаз" после оккупации Крыма.

Арест российского судна за рубежом является одним из механизмов поиска активов РФ, на которые можно наложить взыскание для исполнения международных судебных и арбитражных решений.

Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко заявил, что компания будет продолжать работу по поиску российских активов за пределами Украины.

"Это еще один важный шаг к восстановлению справедливости. Мы продолжим розыск российских активов по всему миру, пока присужденная "Нафтогазу" и другим компаниям Группы компенсация не будет выплачена", — подчеркнул Федоренко.

Также Группа "Нафтогаз" добилась арбитражного решения о выплате компенсации за незаконное лишение её активов на территории полуострова. Теперь компания использует доступные юридические механизмы в разных странах для поиска и ареста активов РФ.

Арест "Профессора Молчанова" означает, что российское судно пока не может покинуть Баренцбург, пока действуют соответствующие ограничения, наложенные норвежским судом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Королевский флот Великобритании три дня отслеживал российские суда в своих территориальных водах. Три корабля и вертолёт были задействованы для наблюдения за российскими судами, направлявшимися через Северное море к проливу Ла-Манш.

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