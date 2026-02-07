Ночная атака на Украину: Польша экстренно поднимала авиацию

В ночь на 7 февраля Россия осуществила очередную воздушную атаку по территории Украины, что заставило соседние страны усилить меры безопасности. Польша оперативно подняла военную авиацию и привела силы противовоздушной обороны в состояние готовности.

Операции носили превентивный характер и были направлены на защиту воздушного пространства страны. Об этом сообщило Минобороны Польши.

В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносила удары по территории Украины, в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации. В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало необходимые силы и ресурсы. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние полной готовности.

Отмечается, что действия имели превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности, в частности в районах, граничащих с зонами повышенной угрозы. Оперативное командование постоянно следило за ситуацией, а подчиненные силы оставались готовыми к немедленному реагированию.

Позже сообщалось о завершении операций военной авиации в польском воздушном пространстве. Активированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартному режиму работы. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Польская сторона также поблагодарила союзников за поддержку – в частности НАТО, командование воздушных сил Альянса, немецкие ВВС и Вооруженные силы Нидерландов за помощь в обеспечении безопасности польского неба.

Польская армия, в соответствии с целями операции "Восточное Полярное Сияние", продолжает следить за ситуацией в Украине и находится в постоянной готовности защищать свое воздушное пространство.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Запустив сперва десятки ударных БПЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию, после чего на украинские города и села полетели вражеские ракеты.

Главной целью для врага, в частности на западе Украины, стали объекты энергетики. О поражении критической инфраструктуры сообщали из разных регионов нашего государства, в "Укрэнерго" обратились в Польшу с запросом на аварийную помощь.

