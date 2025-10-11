Нобелевская лауреатка из Венесуэлы посвятила свою премию мира Трампу

Венесуэльская политик Мария Корина Мачадо, которая стала лауреатом Нобелевской премии мира в этом году, посвятила награду "страждущему народу Венесуэлы" и президенту США Дональду Трампу. Она поблагодарила американского лидера за его решительную поддержку дела венесуэльцев.

Видео дня

Об этом Мачадо написала на своей странице в соцсети Х. Она отметила, что признание борьбы всех венесуэльцев является стимулом для завершения их задачи – завоевания свободы.

"Я посвящаю эту премию страждущему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!" – подчеркнула политик.

Мачадо добавила, что венесуэльцы стоят на пороге победы и сегодня, как никогда раньше, рассчитывают на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира. Их в Венесуэле считают своими главными союзниками в достижении свободы и демократии.

Трамп не получил премию мира

В пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет объявил имя лауреата Нобелевской премии мира. Ею стала оппозиционная политическая деятельница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

Женщину наградили "за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Администрация Белого дома не согласилась с решением Нобелевского комитета. Представитель президента США Дональда Трампа заявил, что он заслуживал награды за мирные инициативы, в частности за соглашение о прекращении огня в Газе.

Об этом сказал помощник президента и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. Он обвинил Нобелевский комитет в том, что тот "ставит политику выше мира".

Дональд Трамп тем временем поблагодарил Владимира Путина в своей соцсети Truth Social после того, как Россия осуществила массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов без света остались миллионы людей в Киеве, Харькове, Днепре, Кременчуге и других городах.

Сообщение Трампа появилось вскоре после того, как Путин заявил, что Нобелевский комитет "потерял авторитет" и награждает людей, которые "для мира ничего не сделали". При этом российский диктатор завуалированно поддержал Трампа в его стремлении получить Нобелевскую премию мира.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб считает, что для того, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог претендовать на Нобелевскую премию мира, ему нужно добиться завершения войн на Ближнем Востоке и в Украине. Причем не просто завершения, а с условием, чтобы не выглядело, что в конфликте "большой парень победил маленького".

Стубб объяснил американскому президенту, что лучший вариант был бы, если бы Трампа номинировали президент Украины и король Иордании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!