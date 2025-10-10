Трамп поблагодарил Путина после того, как тот оставил без света миллионы украинцев

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина в своей соцсети Truth Social после того, как Россия минувшей ночью осуществила массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов без света остались миллионы людей в Киеве, Харькове, Днепре, Кременчуге и других городах.

Сообщение Трампа появилось вскоре после того, как Путин заявил, что Нобелевский комитет "потерял авторитет" и награждает людей, которые "для мира ничего не сделали". При этом российский диктатор завуалированно поддержал Трампа в его стремлении получить Нобелевскую премию мира.

Несогласие в Белом доме

Администрация Белого дома не согласилась с решением Нобелевского комитета, который в этом году присудил премию венесуэльке Марии Корини Мачадо.

Представитель Белого дома Стивен Чунг в соцсети X объяснил, что Трамп считает себя достойным Нобелевской премии мира за "мирные инициативы" и "прекращение войн". Он также раскритиковал Нобелевский комитет за "политические решения" после того, как официально стало известно, что нынешнюю премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции.

"Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни", – написал Чунг. Реакция Трампа вызвала недоумение даже среди части американских политиков, ведь его шеф одновременно благодарил человека – международного преступника, который отдал приказ атаковать украинские города.

Ночной удар по Украине

В ночь на 10 октября Россия нанесла самый масштабный за последние месяцы удар по территории Украины. Более 450 дронов и десятки ракет были запущены по объектам критической инфраструктуры. Больше всего пострадали Киев, Харьков, Днепр, Кременчуг и Запорожье.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки часть столицы осталась без электричества и воды. На левом берегу обесточена значительная часть жилых кварталов, перебои наблюдаются и на правобережье.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары привели к серьезным повреждениям энергетических объектов в нескольких областях. Без света остались миллионы украинцев. По предварительным данным, ранены более 20 человек, в Запорожье погиб ребенок. Энергетики и спасатели работают круглосуточно, чтобы восстановить электро- и водоснабжение.

Что предшествовало

Дональд Трамп был одним из претендентов на Нобелевскую премию мира. Политик неоднократно заявлял о собственном участии в урегулировании международных конфликтов. Он заявлял, что способствовал завершению семи войн, благодаря чему, по его мнению, заслуживает этой награды.

В 2025 году несколько стран и политических лидеров заявили о поддержке выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Аргументом стали его усилия в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии.

Ранее Трамп заявлял, что"оскорблением для Соединенных Штатов Америки" будет считать присуждение Нобелевской премии мира не ему.

Однако несмотря на заявления политика 10 октября Нобелевский комитет выбрал другого лауреата на награду. Лауреатом нынешней Нобелевской премии мира стала оппозиционная политическая деятельница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

Ее отметили"за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о достигнутых договоренностях об освобождении израильских заложников и завершении войны между Израилем и ХАМАС. Заложники, захваченные боевиками ХАМАС, должны быть освобождены в понедельник или во вторник.

