Номинировать должны Зеленский и король Иордании: Стубб объяснил, когда Трамп сможет получить Нобелевскую премию мира
Для того, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог претендовать на Нобелевскую премию мира, ему нужно добиться завершения войн на Ближнем Востоке и в Украине. Причем не просто завершения, а с условием, чтобы не выглядело, что в конфликте "большой парень победил малого".
Так считает президент Финляндии Александр Стубб. Он объяснил американскому президенту, что лучший вариант был бы, если бы Трампа номинировали президент Украины и король Иордании.
Что сказал Стубб
"Есть два ключевых элемента, которые нужно решить в целом. Один – на Ближнем Востоке (и мы видим результаты этого). А другой – между Россией и Украиной. И как только эти два вопроса будут решены, я не вижу никаких препятствий для этого", – частности, сказал Александр Стубб, имея в виду получение Трампом Нобелевской премии.
"Я думаю, что лучшей номинацией была бы сначала от Зеленского, а затем от короля Иордании", – добавил он.
Стубб сослался на опыт своего предшественника, бывшего президента Финляндии Мартти Агтисаари.
"Он получил Нобелевскую премию в 2008 году, и получил ее потому, что договорился о трех мирных соглашениях на трех разных континентах: Намибия в Африке, Косово и Сербия в Европе, а затем конфликт в Индонезии. И его послание всегда заключалось в том, что когда вы заключаете мирное соглашение, главное, чтобы оно выглядело уравновешенным, чтобы не выглядело, что большой парень побеждает малого и наоборот", – сказал Стубб.
О ком речь
Дипломат Мартти Ойва Калеви Агтисаари – десятый президент Финляндии (1994-2000), а также специальный посланник генерального секретаря ООН по руководству процессом определения статуса Косово.
Агтисаари выступал международным посредником в различных вооруженных конфликтах, которые велись между ЮАР и повстанцами Намибии, НАТО и Югославией, Великобританией и ирландскими террористами, Индонезией и сепаратистами провинции Ачех. В ноябре 2005 года был назначен специальным посланником генерального секретаря ООН в Косово.
Что предшествовало
Напомним, что президент Украины уже прокомментировал возможность выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
"Если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, – да, его надо номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины", – сказал он, также имея в виду войну в секторе Газа и вторжение россиян в Украину.
Как сообщал OBOZ.UA, Трамп часто подчеркивает свой якобы вклад в примирение воюющих стран. Он считает, что помог закончить уже семь войн и поэтому должен получить Нобелевскую премию. Причем несколько стран, включая Израиль, Пакистан и Камбоджу, выдвинули Трампа на награду за посредничество в заключении мирных соглашений или прекращении огня.
