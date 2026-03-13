'Никто не знает, кто является лидером': Трамп интересно объяснил, почему Иран до сих пор не капитулировал

В среду, 11 марта, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидерами стран G7. Во время этой виртуальной встречи американский лидер заявил, что Иран готов сдаться, но в Тегеране не осталось ни одного живого чиновника, который может принять такое решение.

Об этом сообщает Ахіоѕ. Издание ссылается на чиновников, знакомых с содержанием разговора. Отмечается, что Трамп уверен в результатах войны в Иране, но реальность на местах противоречит его видению.

О чем шла речь в разговоре представителей стран G7

Так, во время разговора с союзниками из G7 Трамп похвастался результатами операции "Эпическая ярость", сказав: "Я избавился от рака, который угрожал всем нам". Также президент США уверен, что Иран скоро капитулирует, но там нет ни одного чиновника, кто бы имел право об этом объявить. "Никто не знает, кто является лидером, поэтому никто не может объявить о капитуляции", – сказал Трамп, как сообщают чиновники.

Трамп насмешливо назвал нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи "легковесом", перед этим президент США заявлял изданию, что сын аятоллы Али Хаменеи будет "неприемлемым" для США.

Заявление нового лидера Ирана

Со своей стороны новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем публичном обращении пообещал продолжать борьбу, заявив, что его страна отомстит за иранских "мучеников" и откроет новые фронты в войне. Также Иран стремится сохранить свое влияние, перекрыв Ормузский пролив.

Называют ли срок завершения войны в Иране

Отмечается, что лидеры стран G7 обеспокоены ростом экономических последствий войны и призывают Трампа прекратить ее: "Все другие лидеры призвали Трампа быстро прекратить войну, подчеркивая, что функционирование Ормузского пролива необходимо обеспечить как можно скорее", – сообщили чиновники. На что Трамп ответил, что ситуация в Ормузском проливе улучшается и коммерческие суда должны возобновить свою работу.

Трамп не назвал конкретного срока завершения войны в Иране, но сказал, что "нам нужно завершить работу", чтобы избежать новой войны с Ираном через пять лет. А также отметил, что срок завершения войны – это главный вопрос, над которым он работает.

