'Никто не забудет': Трамп вспомнил украинку Ирину Заруцкую во время обращения в Конгрессе и пообещал 'справедливость'

Президент США Дональд Трамп вспомнил украинскую беженку Ирину Заруцкую, убитую 34-летним Декарлосом Брауном-младшим в Северной Каролине. Американский лидер обратился к матери убитой во время обращения о положении страны.

Видео дня

Трамп пообещал справедливость в деле об убийстве украинки. Об этом он заявил во время обращения к Конгрессу, трансляцию которого вел YouTube-канал Белого дома.

Убийство украинки в США

По словам Трампа, мать убитой девушки Анна Заруцкая прошла через ад после трагедии, с которой столкнулась семья беженцев. Президент Соединенных Штатов пообещал добиться справедливости в деле об убийстве украинки.

"Минувшим летом 23-летняя Ирина ехала домой, когда монстр, арестованный и освобожденный десяток раз без залога, порезал ножом ее шею и тело. Никто не забудет выражение лица Ирины, когда она смотрела на своего нападающего в последние секунды своей жизни. Она убежала от войны, чтобы быть убитой преступником. Госпожа Заруцкая, сегодня я обещаю справедливость в деле вашей замечательной дочери, Ирины", – сказал Трамп.

Что предшествовало

22 августа 23-летнюю гражданку Украины Ирину Заруцкую, которая выехала в США, спасаясь от войны, нашли мертвой на трамвайной станции South End в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). По данным полиции, на теле девушки обнаружили ножевые ранения, а медики, прибывшие на место преступления, только констатировали смерть.

Через определенный период после обнаружения тела украинки правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Декарлоса Брауна. Известно, что он неоднократно имел проблемы с законом.

В январе 2025 года Брауна арестовали за неправомерное использование системы 911. Согласно судебным документам, он позвонил в экстренную службу из больницы Нованта и заявил, что кто-то дал ему "искусственное вещество", которое контролировало его способность есть, ходить и говорить.

Позже ему предъявили уголовное обвинение, однако судья Тереза Стоукс позволила мужчине освободиться из тюрьмы без каких-либо выплат под письменное обязательство явиться в суд.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мотив убийства не понятен и не установлен. Американец и украинка не были знакомы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!