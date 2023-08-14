Сегодня (13 августа – Ред.) МО РФ сообщило, что примерно в 6:40 экипаж патрульного корабля ЧФ РФ "Василий Быков" принудительно остановил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавшего в украинский порт Измаил. Россияне написали на своем официальном канале, якобы "заставили корабль остановить ход предупредительной стрельбой и с вертолета Ка-29 высадили на него свою смотровую команду".

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За даними об'єктивного контролю, який надали для InformNapalm, моряки одного із суден, які спостерігали за цією подією з відстані, МО РФ збрехало про успішний огляд судна.

Як вказали моряки, судно "Сукра Окан" не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини. Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі. На борту "Сукра Окан" перебував турецький екіпаж, який "поклав болт" на погрози і не підкорився. Тож рашисти збрехали про "успішний огляд" судна.