«Никаких признаков преступления»: в Польше закрыли 10-летнее дело о Смоленской катастрофе

Национальная прокуратура Польши после 10 лет расследования официально закрыла дело о так называемой "дипломатической измене" в ходе расследования Смоленской катастрофы. Следователи пришли к выводу, что действия польских властей после авиакатастрофы 2010 года не содержали никаких признаков преступления и не нанесли ущерба государственным интересам.

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Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на заявление пресс-секретаря Национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака. Расследование касалось решений польских властей, принятых в апреле и мае 2010 года.

Прокуратура не обнаружила признаков "дипломатической измены"

Расследование длилось десять лет и касалось действий польских властей в апреле и мае 2010 года после катастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой.

За это время следователи допросили 488 свидетелей и проанализировали обстоятельства принятия решений польскими властями после трагедии.

По словам Пшемыслава Новака, расследование подтвердило, что должностные лица не совершали действий, которые можно было бы квалифицировать как "дипломатическую измену".

"Расследование, длившееся 10 лет, показало, что поведение польских властей в апреле и мае 2010 года не содержало никаких признаков преступления в виде дипломатической измены", – заявил представитель прокуратуры.

Он также подчеркнул, что следствие не установило фактов, которые бы свидетельствовали об умышленных действиях польских властей в ущерб Республике Польша.

Основное расследование катастрофы продолжается

В прокуратуре подчеркнули, что закрытие этого дела не означает завершения основного расследования причин Смоленской катастрофы, которое ведется с 2010 года. Как сообщил Новак, оно все еще продолжается.

По словам представителя прокуратуры, недавно следователи получили перевод дополнительного заключения Международной группы экспертов, которое должно помочь окончательно установить причины авиакатастрофы. Как он отметил, этот комплексный отчет "должен был дать ответ на вопрос, в самом общем плане, что стало причиной Смоленской катастрофы".

В настоящее время этот документ передан потерпевшим и их представителям для ознакомления. После этого они будут иметь право обжаловать выводы экспертов или подать дополнительные ходатайства.

На вопрос, когда будут обнародованы дополнительные выводы международных экспертов, Новак ответил, что "это уже вопрос недель".

Что известно о Смоленской катастрофе

10 апреля 2010 года вблизи российского Смоленска разбился польский самолет Ту-154М, следовавший в Катинь на мероприятия по чествованию памяти жертв Катинской расстрельной акции.

В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга Мария, представители польского военного командования, государственных учреждений, духовенства и семей жертв Катинского преступления.

Сразу после трагедии и до последнего времени Россия препятствовала расследованию катастрофы.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша намерена арестовать 41 судмедэксперта РФ, участвовавших во вскрытии тел жертв Смоленской катастрофы. В прокуратуре считают, что указанные эксперты дали сфальсифицированные показания, которые повлияли на расследование трагедии.

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