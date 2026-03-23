Нидерланды первыми в НАТО начнут интегрировать беспилотники во все подразделения армии: что известно

Нидерланды станут первой страной НАТО, которая системно внедрит беспилотные технологии во все боевые подразделения своей армии. Речь идет не только об использовании дронов, но и о создании полноценной системы противодействия им.

Реформа базируется на опыте современных войн, в частности в Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает NL Times.

Как сообщил командующий сухопутными войсками Нидерландов Онно Эйхельсхайм, уже с апреля начнется масштабный набор военнослужащих для новых подразделений, которые будут специализироваться на применении беспилотников и борьбе с ними. Планируется привлечь от 1000 до 1200 человек.

Вновь созданные подразделения интегрируют во все боевые части армии, что станет принципиально новым подходом к организации войска. По словам Эйхельсхайма, речь идет о "структурном сдвиге", который изменит способ ведения боевых действий.

Он подчеркнул, что современная война кардинально изменилась, и беспилотники играют в ней все более важную роль.

"Это совсем другое взаимодействие. Мы должны постоянно модернизировать и адаптировать системы", – отметил командующий.

Отдельный акцент в реформе сделан не только на использовании дронов, но и на защите от них. В Нидерландах планируют развивать оба направления одновременно, что позволит повысить эффективность войск в современных условиях.

Эйхельсхайм также подчеркнул важность сотрудничества с производителями беспилотников. По его словам, успех инициативы напрямую зависит от способности быстро обновлять технологии и адаптировать их к изменениям на поле боя.

Решение о расширении возможностей армии принято на фоне общего увеличения оборонных расходов среди стран НАТО. В частности, после саммита в Гааге союзники договорились существенно нарастить финансирование обороны. Долгосрочная цель – довести расходы до 5% ВВП, что для Нидерландов может составить почти 50 миллиардов евро.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние несколько недель 11 стран обратились к Украине с запросами о помощи в защите от дронов. Более 200 украинских военных специалистов уже работают в странах Ближнего Востока, защищая партнеров от иранских БПЛА. В обмен Киев ожидает конкретных шагов от партнеров.

