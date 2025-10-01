'Ничего подобного еще не было': Трамп заявил, что сочтет оскорблением присуждение Нобелевской премии мира не ему

Президент США Дональд Трамп будет недоволен, если Нобелевская премия мира достанется не ему. Он утверждает, что это станет "оскорблением для Соединенных Штатов Америки".

Об этом республиканец заявил 30 сентября, выступая перед десятками высокопоставленных генералов и адмиралов в Куантико (штат Вирджиния), передает The Hill. 79-летний глава Белого дома в очередной раз похвастался своей миротворческой деятельностью.

По словам Трампа, он уже помог положить конец "семи глобальным конфликтам". Если боевые действия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа прекратятся, это количество увеличится до восьми.

"Если все получится, у нас будет восемь, восемь за восемь месяцев! Это очень хорошо. Никто никогда этого не делал", – сказал американский президент.

После этого он предположил, что Нобелевскую премию ему все же не присудят. "Получу ли Нобелевскую премию? Конечно, нет! Они дадут ее какому-нибудь парню, который ни черта не сделал. Они дадут ее тому, кто написал книгу о мышлении Дональда Трампа и о том, как он решил положить конец войнам. Нобелевскую премию получит писатель!" – размышлял Трамп.

"Нет, однако посмотрим, что произойдет. Но это будет большим оскорблением для нашей страны. Я вам скажу: я этого не хочу. Я хочу, чтобы страна получила это. И она должна получить это, потому что ничего подобного никогда не было", – подытожил он.

Что предшествовало

В марте 2025 года конгрессмен-республиканец Даррелл Исса заявил, что Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира. Политик указал на его роль в процессе урегулирования на Ближнем Востоке.

В июне в Пакистане объявили, что будут рекомендовать Трампа на получение премии за его содействие в переговорах с Индией.

В июле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что также выдвинул кандидатуру Трампа в нобелевские лауреаты.

В начале августа о намерении выдвинуть президента США на Нобелевскую премию мира заявили и в Камбодже, которая подписала мирное соглашение с Таиландом.

Недавно в Верховной Раде Украины появилось аналогичное предложение от группы нардепов (Анны Скороход, Николая Тищенко, Георгия Мазурашу, Анатолия Урбанского, Тараса Батенко, Александра Юрченко, Анатолия Бурмича и Михаила Соколова).

– Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное соглашение об установлении мира в секторе Газа "очень-очень близко". Он назвал 29 сентября "одним из величайших дней в истории цивилизации".

– План урегулирования, предложенный Вашингтоном, предусматривает возвращение всех заложников, демилитаризацию Газы, восстановление административных институтов в анклаве и передачу его под внешнее управление, амнистию ХАМАС и предоставление Палестине возможности установления государства.

