'Один из величайших дней в истории цивилизации': Трамп похвастался потенциальным соглашением о мире на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп спешит дописать в свой список "завершения войн" еще одну на Ближнем Востоке. Американский лидер заявил, что достиг потенциального соглашения об установлении мира в секторе Газа. Он назвал 29 сентября "одним из величайших дней в истории цивилизации".

Видео дня

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме. Нетаньяху подтвердил, что поддерживает план Трампа.

"Мы, как минимум, очень-очень близки. И, думаю, мы даже больше, чем очень близки", – сказал американский президент о ситуации со сделкой.

Трамп отметил, что договоренность, которая базируется на 20 пунктах плана по прекращению войны в Газе, согласовал Израиль, ее также обсудили со многими иностранными лидерами, в том числе из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Теперь для окончательного соглашения необходимо согласие ХАМАС.

Президент США призвал палестинцев "взять на себя ответственность за собственную судьбу", которую предлагает новое соглашение, поскольку у них была "трудная жизнь" с ХАМАСом.

Кроме того, Трамп заявил, что он возглавит переходный "Совет мира" для контроля за перестройкой Газы после завершения войны в регионе.

"Поверьте, я очень занят, но я все равно согласился на это. Лидеры Арабского мира и Израиля, а также все причастные попросили меня сделать это", – отметил президент США.

В этот Совет мира войдут ведущие мировые лидеры, в частности экс-премьера Великобритании Тони Блэра, который сыграл важную роль в разработке нового плана. Другие имена объявят в течение ближайших дней.

В свою очередь премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, подчеркнул, что поддерживает план президента Трампа по прекращению войны в Газе.

"Я считаю, что сегодня мы делаем критически важный шаг как к прекращению войны в Газе, так и к созданию условий для кардинального продвижения мира на Ближнем Востоке, и, думаю, за его пределами", – заявил израильский премьер.

План Трамп по завершению войны в секторе Газа

29 сентября в Вашингтоне во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп объявил план прекращения огня в секторе Газа. Он в частности предусматривает возвращение всех заложников, демилитаризацию Газы, восстановление административных институтов в секторе и передачу его под внешнее управление, амнистию ХАМАС и предоставление Палестине возможности установления государства.

Основные инициативы, которые предложил Дональд Трамп:

1. Возвращение всех заложников – и живых и мертвых, захваченных ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Они должны быть возвращены в течение 72 часов после прекращения огня Израилем в секторе Газа.

2. После прекращения огня в сектор Газа будут отправлять гуманитарную помощь и восстанавливать критическую инфраструктуру.

3. США станут модератором между Израилем и администрацией Палестины по восстановлению административных институтов в секторе Газа. ХАМАС запрещается участвовать в их восстановлении.

4. В Газе уничтожат всю военную инфраструктуру, включая туннели, в которых ХАМАС прячет оружие.

5. Сектор Газа станет демилитаризованной зоной. Также сектор Газы должен стать "дерадикализованной" зоной и зоной, свободной от террористов. ХАМАС позволят покинуть Газу и получить амнистию.

6. США и партнеры создадут временные Международные силы стабилизации (ISF), которые будут обучать и поддерживать проверенные палестинские полицейские силы; будут работать с Израилем, Египтом и Иорданией; согласуют механизм деэскалации.

7. Израиль не будет оккупировать Газу. ЦАХАЛ передаст территорию сектора ISF.

8 Палестина получит возможность к суверенности и установлению государства при условии восстановления и реформ.

9. Если ХАМАС откажется поддержать предложение Трампа, то военная операция Израиля в дальнейшем будет продолжаться в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "не позволит Израилю аннексировать Западный берег" реки Иордан. По его словам, израильтянам "пора уже остановиться".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!