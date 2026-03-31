Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа

Катя Поплюйко
Новости. Мир
Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа

Иран дважды пытался совершить покушение на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Сейчас страна не прекращает попыток ликвидировать американского лидера.

Об этом в интервью NewsMax заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что даже до начала войны Тегеран был одним из ключевых факторов дестабилизации на Ближнем Востоке и в мире.

Действия Ирана выходят далеко за пределы Ближнего Востока

Израильский премьер подчеркнул, что за последние десятилетия от действий Ирана пострадало больше американцев, чем от любой другой силы.

"Тысячи людей были убиты и покалечены в Афганистане иранской взрывчаткой. Они бомбили ваши посольства. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они до сих пор пытаются его убить. И самое главное – они скандируют "смерть Америке", – сказал Нетаньяху.

Политик добавил, что агрессивные действия Ирана выходят далеко за пределы Ближнего Востока, в частности, проявления деструктивной деятельности иранского режима фиксируются даже в Венесуэле.

Напомним, недавно Дональд Трамп сообщил помощникам о готовности прекратить войну против Ирана даже при условии, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым. В таком случае контроль над стратегическим водным путем останется за Тегераном, а вопрос его повторного открытия отложат на более позднее время.

Как писал OBOZ.UA, Трамп заявил, что хочет захватить иранскую нефть. Несмотря на это, он отметил, что косвенные переговоры между США и Ираном через пакистанских посредников продвигаются хорошо.

