На дворе июль 2024 года, продолжается 29-й месяц бесчеловечного вторжения путинской фашиствующей орды в Украину. Мир уже знаком с рожами российских Z-последователей гитлеризма в чистом виде, которые ракетами стреляют по детским госпиталям и полуторакилотонными бомбами до основания крушат города Донбасса. Путинские пропагандисты, военкоры, боевики Шойгу-Белоусова – подлинные наследники нацистских идей о расовом превосходстве, которые публично призывают тотально уничтожить украинский народ. Адекватные люди прекрасно осознают, что путинской чуме необходимо противостоять всеми доступными силами и средствами. Спецслужбы Кремля криворуко, без минимального креатива, продолжают использовать тухлые байки об "украинских неонацистах", с тем чтобы отмыться от своих адских злодеяний.

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Такие попытки вызывают скорее недоумение, ведь складывается устойчивое ощущение об отсутствии среди кадров ГРУ-ФСБ-СВР критического мышления и неспособность разделять оболваненную российскую публику и людей в страх Европы. Как иначе объяснить пропихивание в нидерландском информационном пространстве через издание Algemeen Dagblad прокремлевской публикации о приезде в Роттердам бойцов 3-го штурмовой бригады, который назван украинским батальоном, созданным "неонацистом"? Материал был подготовлен явно по избитым лекалам российских спецслужб с целью запугать европейскую аудиторию "украинским неонацизмом".

При этом у путинских чекистов ощущается кадровый голод, т.к. для запуска антиукраинской статьи была выбрана некая турчанка Иффет Субаши, которая известна своей работой на российский ресурс пропаганды Sputnik, а также турецкое национальное СМИ TRT. В основном данная журналистка-мигрантка освещала местные новости и не особо когда-либо углублялась в украинскую проблематику, а потому кто как не российские кураторы могли ее сподвигнуть на создание ангажированной заказухи.

Интересный момент состоит в том, что Субаши ставит своей целью сорвать приезд украинских бойцов, прикрываясь позицией нидерландской малой партии Денг, которая презентует интересы сугубо локальной турецкой общины. Тут российские спецслужбы пытаются сыграть под чужим флагом, используя свою консерву в рядах нидерландских эрдоганистов. Все также, как было с запуском марионетки СВР Томаша Мацейчука, которому слепили легенду об изгнанном из РФ "польском журналисте", русофобе и украинском волонтере. Годы идут, а почерк россиян не меняется ни на йоту.

Москва из кожи лезет вон для срыва проекта "Движ", турне по девяти городам Европы, организованного бойцами 3 ОШБр, с целью популяризации добровольческого движения и привлечения спонсорских средств. В рамках публичных встреч бойцы, находящиеся в отпусках, доносят правду о войне и службу в украинской армии. 21 июля обозначенные мероприятия прошли в польском Вроцлаве и вызвали панику среди российских военных преступников, опасающихся освещения их кровавых злодеяний против народа Украины.

Для дискредитации украинских военных избрана бородатая тема расизма и ксенофобии, якобы имевшая место на заре существования подразделения. Эти спекуляции теряют любой смысл на фоне решения Госдепартамента США снять все ограничения на снабжение бригады американским оружием. Российская пропаганда неонацизма в Украине рухнула среди американской аудитории и теперь спецслужбы Путина жаждут реванша в странах ЕС.

Примечательно, что в Германии в антиукраинских целях также используют местную турецкую диаспору. В Гамбурге внефракционный депутат, связанный с неравнодушной к РФ левой партией Die Linke, Мехмет Йылдиз потребовал запретить мероприятие 3 ОШБр ссылаясь на известные российские тезисы о "неонацизме".

После медийной обработки в ЕС окончательно раскрыл инфооперацию Кремля против европейского турне украинских военных пресловутый Песков. Он грубо и прямолинейно назвал поездку "отвратительным явлением". Интересно догадывается ли этот гнусный и омерзительный клеврет Путина что своим языком раскрывает работу российских сетей влияния в странах Запада, сливая остатки агентуры.