"Ненадлежащим образом присматривают": Трамп обвинил Канаду в лесных пожарах и пообещал возмездие

Президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в лесных пожарах, дым от которых в последние дни охватил часть Среднего Запада и Восточного побережья США. По его словам, Оттава неспособна сдержать стихию.

Видео дня

Трамп принялся подсчитывать "миллиарды долларов", которые, по его словам, теряют США из-за загрязнения воздуха, и пригрозил Канаде введением пошлин. Об этом он написал в своей сети Truth Social.

Трамп обвиняет и угрожает

В посте Трамп заявил, что будет обсуждать лесные пожары в Канаде и их негативное влияние на США с премьер-министром страны Марком Карни. Разговор вряд ли пройдет в позитивном ключе: президент США обвиняет соседнюю страну в том, что, якобы, США теряют "миллиарды долларов" из-за загрязнения воздуха.

"Мы считаем Канаду ответственной за то, что она ненадлежащим образом ухаживает за своими лесами и кустарниками, и Соединенные Штаты без необходимости страдают от грязного, загрязненного и нездорового воздуха, качество которого является опасным и абсолютно неприемлемым", — написал Трамп.

Оттава, по словам президента США, "виновна" из-за отказа от базового управления лесами и уборки мусора, что, по мнению Трампа, и привело к такому результату.

"Это умышленная халатность, которая становится ежегодной проблемой, обходящейся Соединённым Штатам в миллиарды долларов, и стоимость этого загрязнения, безусловно, должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас уплачивает", – отметил он.

В Канаде горят леса

Из-за аномальной жары лесные пожары в Канаде в этом году стали самыми масштабными за последние несколько лет. Пламя уже уничтожило более 6 миллионов гектаров леса.

В Британской Колумбии и Альберте зафиксировано более 800 очагов возгорания, большинство из них классифицированы как неконтролируемые. На фоне бушующей стихии власти эвакуировали жителей 15 населенных пунктов из-за угрозы распространения пламени.

В условиях жаркой погоды (температура в Канаде превышает +37) ежедневно поступают сообщения о возникновении новых очагов возгорания. Правительство Канады признало, что справиться самостоятельно стране не удастся, и обратилось с просьбой о помощи к международному сообществу. На призыв уже откликнулись Южно-Африканская Республика и Австралия: они направили свои пожарные бригады для борьбы с огнем.

К тушению пожаров привлечено 150 самолетов и вертолетов, канадская армия развернула в зоне стихийного бедствия мобильные штабы, а пожарные пытаются создать минерализованные полосы для защиты от огня энергетических объектов.

Между тем президент США, которые регулярно принимали помощь от канадцев в тушении своих лесных пожаров – как в виде бригад пожарных, так и в виде спецтехники, которой у американцев нет, вместо того чтобы откликнуться на призыв канадского правительства о помощи, решил прибегнуть к обвинениям.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле лесные пожары охватили запад Европы. По состоянию на 5 июля огонь уничтожил более 17 тысяч гектаров леса.

А в июне масштабный лесной пожар вспыхнул в Греции недалеко от известного курорта. Тогда власти заподозрили поджог, который якобы совершил гражданин Франции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!