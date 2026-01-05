Неизвестный побил окна в доме Вэнса в Огайо: семья вице-президента США покинула город

В США в штате Огайо ночью произошел инцидент в резиденции вице-президента Джей Ди Вэнса. Неизвестный мужчина разбил несколько окон в доме. После инцидента правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Секретную службу США и федеральные правоохранительные органы. Информацию также подтвердили представители Белого дома.

По официальным данным, инцидент произошел вскоре после полуночи в резиденции Джей Ди Вэнса в Огайо. Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что взрослого мужчину задержали за повреждение имущества, в том числе за разбитие окон с внешней стороны частного дома, связанного с вице-президентом.

На обнародованных местными СМИ фото видно поврежденные окна здания. Секретная служба подчеркнула, что задержанный не проникал внутрь дома, а сам инцидент ограничился нанесением материального ущерба.

Секретная служба координирует действия с полицией Цинциннати и Офисом прокурора США, которые сейчас решают вопрос о возможном выдвижении обвинений. Федеральные правоохранители также проверяют, были ли действия задержанного направлены непосредственно против Джей Ди Вэнса или членов его семьи.

В Белом доме подтвердили, что семья вице-президента покинула город еще до того, как произошел инцидент, и никакой угрозы их безопасности не было. Расследование продолжается, дополнительные детали власти обещают обнародовать после завершения первоочередных следственных действий.

