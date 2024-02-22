'Не умирает наша душа, не умирает воля': в МИД Франции обнародовали ролик в поддержку Украины. Видео

Во Франции обнародовали видео в поддержку Украины ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ, которая безостановочно приближается. Так в Париже выразили солидарность с нашим государством и пообещали дальнейшую поддержку.

Ролик был опубликован на официальной странице Министерства иностранных дел Франции в соцсети Х в среду, 21 февраля.

"Спустя 2 года после начала российской агрессивной войны Украина борется за восстановление своей территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ. Франция продолжит оказывать непоколебимую поддержку Украине и ее народу", – говорится в подписи.

В ролике можно увидеть фото с акций в поддержку Украины, которые прошли во Франции после 24 февраля 2022-го. Также для него использовали строки из поэмы "Кавказ" Тараса Шевченко: "Не вмирає душа наша, не вмирає воля".

"Мы солидарны с Украиной", – отметили в МИД Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Франции ищет средства для финансирования нового пакета помощи для Украины после решения о масштабном сокращении расходов страны. Найти придется около 3 млрд евро: именно такой должна быть стоимость нового пакета.

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