'Не только национальный символ, но и произведение искусства': в Нидерландах отметили День вышиванки. Фото

В Гааге в этом году пока впервые отмечали необычный праздник – День вышиванки. Мероприятие состоялось в стенах Kunstmuseum, одного из ведущих центров классического и современного искусства в Нидерландах.

Видео дня

Проведение Дня вышиванки в этом музее имеет особое символическое значение, цитирует "Укринформ" организаторов мероприятия. И это естественно, потому что настоящая вышиванка "не только национальный символ, но и произведение искусства".

"Мы были очень счастливы организовать мероприятие ко Дню вышиванки в таком знаковом месте, как Kunstmuseum. Этот музей является настоящим центром классического и современного искусства, и это еще раз подчеркнуло, что вышиванка – не только мощный национальный символ, но и настоящее произведение искусства", – рассказала соучредитель платформы поддержки украинского искусства и культуры в Нидерландах "Ватага" Ульяна Бунь.

Где купить вышиванку

По ее словам, мероприятие собрало около 200 участников. К торжествам присоединился посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, а также – другие дипломаты из разных европейских стран.

"На мероприятии было около 200 человек, большинство из них – иностранцы. Перед событием многие писали нам и спрашивали, где можно купить вышиванку. Было действительно ценно видеть, как каждый из них гордился тем, что теперь знает "секретный код вышивки", – говорит Ульяна Бунь.

Интернациональная вышиванка

К празднованию Дня вышиванки в Гааге добавились и представители Литвы, Эстонии и Нидерландов, которые рассказывали о традициях художественной вышивки в своих национальных костюмах.

"Мы действительно имеем много точек пересечения, и это еще раз доказывает, что каждый из нас имеет что-то общее, переживает похожие вещи, но в то же время остается уникальным и узнаваемым", – отметила соучредитель "Ватаги".

Украина в войне

Важнейшим для организаторов было донести, что украинскую культуру и традиции сегодня пытаются уничтожить, а их носители вынуждены защищать свою страну. Поэтому "помнить, вдохновлять и учить других украинскому ремеслу чрезвычайно важно и необходимо", считают они.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 мая в Украине отмечали День вышиванки не только в тылу. По случаю праздника защитники Донетчины рассказали, какие эмоции и воспоминания связаны для них с традиционной украинской одеждой, и личные истории о вышиванках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!