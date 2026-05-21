'Свободный человек': украинские военные рассказали, что для них означает вышиванка. Видео

21 мая в Украине отмечают День вышиванки. По случаю праздника защитники Донетчины рассказали, какие эмоции и воспоминания связаны для них с традиционной одеждой.

Военные поделились с журналистами личными историями о вышиванке. Почему украинская традиционная одежда имеет для них особое значение, рассказали военнослужащие батальона "AUSTER" 63-й ОМБР.

"Это наша национальная одежда. Приятно чувствовать себя украинцем, тем более в такой период, в такое время. Это круто", – поделился боец с позывным "Кос".

"Впервые я надел эту вышиваночку и внутри играет, сердечко бьется, и ты понимаешь, за что ты борешься. Ты борешься за свободу", – сказал боец с позывным "Тренер".

О своей вышиванке, которую приобрела во время службы, рассказала военнослужащая "Шева". Защитница отметила, что слобожанский орнамент усиливает ее связь с землей, которую сейчас защищает ее подразделение.

"Эту вышиванку я себе приобрела уже в армии, уже здесь, в Донецкой области. Это слобожанский орнамент. Орнамент этой местности. Это усиливает мою связь с этой землей, которую сейчас защищает мое подразделение... Это моя вышиванка, это моя страна, это моя земля. И никого лишнего здесь не будет".

Защитник с позывным "Вий" поделился, что знакомиться с украинской культурой начал именно через орнаменты, когда в детстве посещал уроки вышивания.

"Я украинец, и мне нравится вышиванка. Я, кстати, в дошкольном возрасте ходил на уроки вышивания. Когда-то именно начинал с орнаментов украинской культуры вышивать", – рассказал он.

Один из военнослужащих батальона, "Балон", рассказал журналистам, что надел вышиванку в третий раз в жизни.

"Сегодня третий раз я надеваю вышиванку. А когда на войне, тоже надо как-то отрываться от этой войны и тоже думать о хорошем", – отметил защитник.

Военный "Сварщик" рассказал, что традиционную одежду ему подарила жена. Надевая вышиванку, он чувствует гордость.

"У этой вышиванки есть своя история, моя жена купила, стилизованную под военную вышиванку. Почувствовал гордость за казаков за своих, за наших, за всех".

Как сообщал OBOZ.UA, День вышиванки, который ежегодно отмечается в третий четверг мая, могут официально признать государственным праздником. С такой инициативой выступила общественная организация "Защита Государства", которая сейчас во всех областях Украины собирает подписи под соответствующим обращением в Верховную Раду.

