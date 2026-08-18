"Не представляет опасности": в Сирии определили судьбу ядерного материала с секретного объекта Асада

Сирия оставит у себя ядерный материал, обнаруженный на одном из нераскрытых объектов времен правления Башара Асада. Министр иностранных дел Сирии Асаад аль-Шибани заявил, что материал не представляет опасности и будет храниться под контролем сирийских властей в соответствии с гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на совместную пресс-конференцию Асаада аль-Шибани и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Дамаске 18 августа. Сирийские власти также заявили о праве использовать этот материал в гражданских и мирных целях.

Власти Сирии впервые признали наличие ядерных материалов

По словам министра иностранных дел Сирии Асаада аль-Шибани, ядерный материал, обнаруженный на одном из объектов страны, не представляет опасности и останется под контролем Дамаска. При этом его хранение будет осуществляться при условии соблюдения гарантий МАГАТЭ.

Сирийский министр также подчеркнул, что страна имеет право использовать этот материал в гражданских и мирных целях.

Рафаэль Гросси подтвердил, что представители МАГАТЭ 18 августа получили доступ к объекту после того, как сирийское правительство сообщило агентству о его существовании.

Гросси и специалисты МАГАТЭ посетили объект и взяли образцы для анализа. Глава агентства заявил, что речь идет о нескольких тоннах материала, который требует надлежащего контроля и безопасного хранения.

Ядерное наследие режима Асада

После свержения Башара Асада в конце 2024 года новые сирийские власти заявили о готовности сотрудничать с МАГАТЭ для выяснения обстоятельств ядерной деятельности, которая могла осуществляться в стране на протяжении десятилетий правления семьи Асада.

Сирия официально не считается государством, обладающим действующими запасами ядерных материалов для создания ядерного оружия. В то же время её ядерная программа уже много лет вызывает вопросы у международного сообщества.

В 2007 году Израиль нанёс авиаудар по объекту на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Израильские власти полагали, что там строился ядерный реактор, который мог быть связан с военной ядерной программой. Сирия опровергала эти обвинения.

Что известно о секретном "объекте 99"

Речь идет о засекреченном объекте Site 99, где, по данным американских и израильских чиновников, режим свергнутого президента Сирии Башара Асада хранил материалы, связанные с проектом ядерного реактора "Аль-Кибар". Об этом 10 августа писало Axios, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.

По информации издания, среди обнаруженных материалов был урановый концентрат "жёлтый кек" — промежуточный продукт переработки урановой руды, который используется на этапах производства ядерного топлива. В то же время материал, хранившийся на объекте, не пригоден непосредственно для создания ядерного оружия. Однако его можно было бы использовать для изготовления "грязной бомбы" — взрывного устройства, предназначенного для рассеивания радиоактивных веществ и загрязнения территории.

По словам израильских чиновников, вскоре после падения режима Асада израильские военные нанесли удар по объекту и заблокировали его входы, чтобы предотвратить доступ к ядерным материалам. Израиль и США на протяжении более года обсуждали, как безопасно решить вопрос хранения материалов на Site 99.

Ситуация обострилась после того, как израильские наблюдатели зафиксировали активность в районе объекта. В Израиле заподозрили, что новая сирийская власть может пытаться получить доступ к материалам.

По данным Axios, Иран также дал понять администрации президента США Дональда Трампа, что не согласится на хранение ядерных материалов на Site 99.

В то же время сирийские чиновники утверждали, что не знали о наличии ядерного материала на объекте.

В результате администрация Трампа призвала Израиль не предпринимать самостоятельных действий, а к урегулированию ситуации привлекли МАГАТЭ.

Примерно три недели назад МАГАТЭ и сирийское правительство подписали соглашение об вывозе ядерных материалов с Site 99. Эта договоренность была частью дипломатического решения, призванного снять риск нового израильского удара по объекту.



Однако 18 августа позиция Дамаска прозвучала уже иначе. После того как сирийские власти допустили инспекторов МАГАТЭ на объект, глава МИД Сирии Асаад аль-Шибани заявил, что найденный там материал не представляет опасности и останется под контролем Сирии. В то же время Дамаск подчеркнул право использовать его в мирных целях под надзором МАГАТЭ.

Как сообщал OBOZ.UA, западные СМИ писали о тайном строительстве Сирией ядерного реактора в Аль-Кибаре при содействии Северной Кореи. Была обнародована секретная видеозапись, снятая внутри этого сирийского объекта. По информации СМИ, одной из спецслужб Израиля удалось внедрить на объект своего агента, который и снял объект изнутри.

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