"Наземная операция – фактически самоубийство": дипломат рассказал, в какую "ловушку" попал Трамп с Ираном

Действующие американские генералы дают президенту США Дональду Трампу варианты договориться о прекращении огня в Иране через посредников, потому чтоназемная операция ударит по его рейтингу. Но ни один вариант его не устраивает, в результате чего он постоянно раздражается, срывается и демонстрирует свои публичные эмоции.

Об этом сообщил экс-посол Украины в ЕС Андрей Веселовский в интервью OBOZ.UA. По его словам, Трамп, в отличие от многих других президентов США, имеет колоссальную поддержку больших масс людей, поэтому его внезапное исчезновение и изоляция посеют серьезную заинтересованность у его аудитории.

"Это будет серьезное общественное потрясение. Изоляция возможна лишь тогда, когда ближайшее окружение само объяснит это его сторонникам: мол, с "лидером" что-то временно не так, но он вернется. До того момента – нет. Тем более впереди символические даты – 250-летие США, 80-летие самого Трампа. Это еще больше подогревает эмоциональную атмосферу. Поэтому госпитализация возможна только в случае чего-то критического – условно, серьезного медицинского инцидента", – сказал дипломат.

Что происходит с Трампом

Нарратив о короткой продолжительности операции в Иране как от Трампа, так и от госсекретаря Марко Рубио, как заявил дипломат, может выглядеть как непонимание ситуации.

"Отсюда и активность Украины, и дипломатические контакты, и попытки предложить свое участие. Но проблема в том, что европейцы объективно ограничены, потому что не имеют таких флотов, чтобы контролировать акватории, не имеют достаточного количества авианосцев или ресурсов для полного нейтрализации угроз в Иране", – говорит Веселовский, отметив, что единственный шанс на реализацию – посредничество через Турцию или Пакистан с привлечением МАГАТЭ.

Сейчас в американском политикуме могут рассчитывать на то, сможет ли Трамп временно отойти от ручного управления и передать процесс профессиональным политикам, которые смогут даже стабилизировать геополитические отношения с ЕС, а также ситуацию с Ормузским проливом.

"Европейцы, кстати, потому и не спешат активно вмешиваться, что их подталкивают к силовому сценарию, которого в этой ситуации просто не существует. Первый этап уже проигран – так же, как в случае России в начале полномасштабной войны против Украины. Теперь нужна другая стратегия. Вопрос лишь в том, готов ли Трамп ее услышать", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность из-за угроз Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана. Такие действия могут нарушить международное право, особенно учитывая риски для гражданского населения.

