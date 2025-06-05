НАТО увеличит расходы на оборону: какой план представит Рютте на саммите в Гааге

На предстоящем саммите НАТО в Гааге генеральный секретарь альянса Марк Рютте предложит новую амбициозную цель по расходам на оборону для всех союзников, включая США. В частности, план предусматривает общий уровень оборонных инвестиций в размере 5% ВВП, что включает 3,5% на основные расходы и дополнительные 1,5% – на мероприятия, связанные с безопасностью и обороной.

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Об этом пишет Sky News. Генеральный секретарь НАТО подтвердил, что новая цель по расходам на оборону в 5% ВВП касается всех союзников, включая США.

"США взяли на себя обязательства увеличить расходы на оборону до 5%. Среди них 3,5% основных расходов на оборону и 1,5% на оборону и безопасность", – сказал секретарь.

Эта инициатива является ответом на настойчивые призывы США увеличить оборонный бюджет до 5%, и Рютте подчеркнул, что цель касается каждого союзника.

"Чтобы удовлетворить эти потребности, союзникам нужно будет инвестировать гораздо больше в оборону", – говорит он.

По словам Рютте, ключевые направления инвестиций охватывают противовоздушную оборону, истребители, танки, беспилотники, а также персонал и логистику – все, что необходимо для сохранения сдерживания и защиты стран НАТО.

Аналитики считают, что этот план усилит политическое единство альянса, особенно на фоне обострения ситуации с безопасностью в мире.

Эксперт по безопасности Майкл Кларк отметил, что приверженность США к этим обязательствам будет ключевой для дальнейшего укрепления НАТО.

Саммит в Гааге также станет площадкой для обсуждения будущего Украины и роли НАТО в обеспечении стабильности в Европе. Ожидается, что страны-члены во время встречи подтвердят свои намерения по усилению коллективной обороны.

В то же время в Лондоне состоится встреча между премьер-министром Великобритании сэром Кейром Стармером и Марком Рютте, где будут обсуждаться пути выполнения оборонных обязательств союзниками.

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО планирует в пять раз увеличить систему наземной противовоздушной обороны в Европе. Это нужно, так как нынешних мощностей недостаточно, чтобы защититься от ракет и дронов в случае нападения. Этот шаг считаютключевым для укрепления обороны Европы, особенно учитывая то, что многие страны уже передали часть своих запасов Украине. Это создало заметный пробел в возможностях прикрытия собственных территорий от атак с воздуха.

До этого, Соединенные Штаты Америки будут требовать от союзников - стран Североатлантического альянса - увеличить расходы на НАТО до 5% ВВП. Такие же расходы будут и у США. В администрации нового американского президента Дональда Трампа пообещали давить на европейских союзников до тех пор, пока определенные показатели не будут достигнуты.

До этого Великобритания объявила, что переходит в режим "готовности к войне" и запускает масштабное перевооружение на фоне роста глобальной угрозы. Правительство планирует построить до 12 новых штурмовых подводных лодок и вложить миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и киберзащиту.

Ранее сообщалось, что война России против Украины выявила серьезные пробелы вспособности стран Запада быстро производить оружие и боеприпасы. Именно поэтому наращивание оборонного потенциала Соединенного Королевства, включающее масштабные инвестиции в ВПК и перевооружение, рассматривают как четкий сигнал Москве о готовности Лондона действовать решительно в случае необходимости. То есть правительство объявило, что потратит 1,5 млрд фунтов стерлингов на по меньшей мере шесть новых оборонных заводов (для производства БК и взрывчатых веществ) и создаст 1800 рабочих мест по всей Великобритании.

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