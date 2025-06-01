"Послание Москве": в Британии заявили, что готовятся биться, если потребуется

Наращивание оборонного потенциала Соединенного Королевства, которое предусматривает крупные инвестиции в ВПК и перевооружение, станет "сообщением для Москвы" о готовности "сражаться, если потребуется". Это необходимо, ведь война России против Украины показала серьезные недостатки в возможностях Запада производить оружие и боеприпасы.

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Об этом BBC News заявил глава британского МО Джон Хили. Он подчеркнул, что его страна будет укреплять вооруженные силы и промышленную базу.

"Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется, но также это сила, с помощью которой мы сможем сдерживать эти бои в будущем", – сказал министр обороны.

Правительство объявило, что потратит 1,5 млрд фунтов стерлингов на как минимум на шесть новых оборонных заводов (для производства БК и взрывчатых веществ) и создаст 1800 рабочих мест по всей Великобритании.

Хили сообщил, что Лондон опубликует новый стратегический оборонный обзор, который расскажет о "крупных новых инвестициях в нашу нацбезопасность" и пошлет мощный сигнал враждебным государствам.

Ожидается, что в этом документе будет упоминаться "новая эра угроз" и "непосредственная и неотложная" опасность, исходящая от Российской Федерации, Китая и некоторых других стран.

Консерваторы заявили, что приветствуют наращивание инвестиций, однако теневой министр обороны Джеймс Картлидж призвал к "более амбициозным темпам и масштабам перевооружения, которые требуются нашим вооруженным силам".

Министерство обороны Соединенного Королевства планирует увеличить расходы на боеприпасы до 6 млрд фунтов стерлингов. В частности, страна хочет закупить до 7000 единиц дальнобойных снарядов у отечественных производителей.

"Сильная экономика нуждается в сильной национальной обороне, а инвестиции в вооружение и боеприпасы (а также поддержка почти 2000 рабочих мест по всей Великобритании) являются доказательством того, что эти два фактора идут рука об руку. Мы обеспечиваем как безопасность для работающих людей в нестабильном мире, так и хорошие рабочие места, принося больше денег в карманы людей", – сказала канцлер казначейства Рейчел Ривз.

Хили отмечал, что оборонная промышленность страны должна стать "двигателем экономического роста".

"Трудные уроки, полученные в результате незаконного вторжения [диктатора Владимира] Путина в Украину, показывают, что армия сильна лишь настолько, насколько сильна промышленность, которая за ней стоит", – добавил он.

"Мы укрепляем промышленную базу, чтобы лучше сдерживать наших противников и сделать Великобританию безопасной внутри страны и сильной за рубежом", – подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

Также известно, что Великобритания запланировала покупку истребителей, способных нести тактическое ядерное оружие. Предварительно, такими самолетами могут стать "невидимки" F-35A Lightning американской компании Lockheed Martin, но рассматриваются и другие варианты.

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