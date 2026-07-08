НАТО рассматривает возможность не проводить саммит в 2027 году: в чём причина

В НАТО рассматривают возможность не проводить ежегодный саммит в 2027 году или перенести его на. Среди причин: желание снизить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно критиковал Альянс, а также избежать дополнительного внимания к Албании как стране-хозяйке.

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Об этом изданию Bloomberg сообщили источники , осведомленные о ходе внутренних обсуждений. По их словам, дискуссия активизировалась на этой неделе во время саммита НАТО в Анкаре.

По информации собеседников, обсуждение возможного переноса саммита усилилось после очередных заявлений Дональда Трампа. Во время пребывания в Анкаре президент США заявил, что прибыл в столицу Турции благодаря теплым отношениям с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также вновь раскритиковал НАТО и поставил под сомнение его актуальность.

Источники отмечают, что постоянная критика Альянса со стороны американского президента усиливает предположения о переносе саммита, который планируется провести в Албании. По их словам, это позволило бы избежать ситуации, когда встреча станет площадкой для новых критических заявлений Трампа в адрес союзников.

Еще одним фактором является статус Албании как одной из стран-членов НАТО, которая до недавнего времени тратила на оборону меньше установленного показателя. Лишь недавно государство достигло цели по направлению не менее 2% валового внутреннего продукта на оборонные нужды.

В то же время, по словам источников, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает за сохранение практики проведения ежегодных саммитов, чтобы Альянс оставался в центре международного внимания. Он также подчеркивал необходимость существенного увеличения оборонных расходов государств-членов, пытаясь произвести положительное впечатление на президента США.

Несмотря на это, окончательного решения пока нет. Как сообщил источник, знакомый с текстом итогового заявления саммита в Анкаре, в документе не будет упоминаться следующий саммит.

Высокопоставленный представитель НАТО Джузеппе Каво Драгоне в эфире Bloomberg TV заявил, что саммит должен состояться в Албании, однако вопрос о том, пройдет ли он в 2027 году или позже, пока находится на стадии обсуждения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля может стать одним из самых важных для Альянса с момента начала полномасштабной войны России против Украины. Впрочем, на этот раз главная интрига заключается уже не только в сдерживании Кремля или объемах помощи Киеву. Впервые за много лет союзники вынуждены искать ответы на гораздо более широкий вопрос: как сохранить единство НАТО в условиях непредсказуемости американской политики и постепенной трансформации роли США в мировой системе безопасности.

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